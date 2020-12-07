Анджелина Джоли, которая в последнее время не часто появлялась на больших экранах, наконец решилась на полноценный творческий камбэк.

Анджелина Джоли - одна из самых известных женщин на планете, имя которой не сходит с первых полос прессы уже практически четверть века. Дочь Джона Войта - лауреата премии "Оскар", некогда великой звезды, а сейчас скорее известного своими довольно радикальными политическими взглядами, с юных лет шла своим путем, не совсем стандартным даже для Голливуда.

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С 10 декабря в кинотеатрах страны запланирован старт нового фэнтези с участием актрисы - "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес", объединившего две популярные сказки в одно кинополотно. По этой причине мы решили вспомнить самые яркие моменты карьеры Анджелины Джоли, которая решилась на полноценный творческий камбэк, и вряд ли нас в ближайшее время ждут большие перерывы между ее новыми работами. Символично, что в будущем фэнтези актриса сыграет и мать семейства, и появится в образе Красной и Белой королев. Все, как в самой жизни суперзвезды: бунтарка, звезда, злодейка, мать, жена, благодетель... Но как актриса пришла к этому безоговорочному статусу - самое время разобраться в вопросе.

1990-е: взлет, бунтарство и награды

Анджелина Джоли в какой-то степени была квинтэссенцией 90-х - молодая, неформальная, красивая и мятежная. Такая прямая ассоциация с вариацией "секса, наркотиков и рок-н-ролла" для нового поколения. При этом карьера юной звезды не сразу оказалась на вершине. Чтобы достичь в нулевых невероятных высот - нужно было подняться вверх по Голливудским холмам. Первым актерским опытом Джоли стали студенческие фильмы ее брата и клипы суперзвезд - Ленни Кравица, Meat Loaf и The Rolling Stones.

А вот первым фильмом оказался крайне неудачный "Киборг 2" 1993-го года, который сразу же миновал кинотеатры и отправился в раздел домашнего видео. В 1995-м году выходят культовые "Хакеры" и молодая актриса получает первые положительные отзывы. Зато другие фильмы того же времени остаются либо не сильно замеченными, либо полностью высмеяны. Но пресса все чаще пишет, что Джоли в них просто нечего играть, а без интересной роли попытки эксплуатировать ее необычную и яркую внешность остаются крайне неудачными. Все меняется в 1997-м году, когда выходит мини-сериал "Джордж Уоллес" и актриса получает свой первый "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана.

Скептики получили ответ на вопрос - может ли Анджелина сыграть сложную роль, а режиссеры стали искать типаж, идеально подходящий молодой актрисе, которая уже тогда не боялась экспериментировать с выбором проектов.

Свой первый настоящий успех Джоли закрепила главной ролью в культовом телефильме HBO "Джиа" о печальной и скандальной судьбе супермодели Джии Карано. И да, Анджелина получает второй "Золотой глобус", два года подряд. Впереди у актрисы 1999-ый год, а вместе с ним - культовая драмеди "Управляя полетами", удачный полицейский триллер "Власть страха" с Дензелом Вашингтоном и, конечно же, выдающаяся драма "Прерванная жизнь". Именно за роль неуравновешенной психопатической Лизы в последнем - Анджелина получает третий подряд "Золотой глобус" и свой первый "Оскар". Теперь официально Джоли - одна из главных актрис Голливуда.

2000-ые: крутая девушка, серьезная актриса и мать семейства Новое тысячелетие Анджелина Джоли встретила в ярком, но сложном статусе - с одной стороны она обладательница премии "Оскар", с другой - за звездой закрепилась репутация эксцентрика и "крутой девчонки". И если кому-то кажется, что в этом нет ничего необычного, то 20 лет назад это было очень необычно. Тогда обществу было сложнее принять статус серьезной актрисы и роли в духе Лары Крофт. В какой-то степени Анджелина Джоли была одной из первых, кто пробил эту стену для актрис. Ведь для актеров проблемы подобного рода амплуа не было. Джоли вполне разумно решает работать во всех трех образах - "роковой соблазнительницы", "боевой девушки" и "серьезной актрисы". Она снимается в двух частях приключенческого экшена "Лара Крофт", "Угнать за 60 секунд", "Искушению", "Александре", "Мистере и миссис Смит", "Особо опасном", разбавляя подобные ленты более серьезными фильмами вроде "Забирая жизни", "Ложного искушения", "Ее сердца" и, конечно же, "Подмены". В начале 2009-го года актриса получает вторую заслуженную номинацию на премию "Оскар" за драматический триллер Клинта Иствуда "Подмена", и именно в этом фильме публика в полной мере оценила и актерский диапазон Джоли, и распознали сильнейший материнский инстинкт главной роковой девушки Голливуда. Весь мир как и раньше не перестает обсуждать личную жизнь актрисы, поэтому в подробности вдаваться мы не станем. Но именно в "Подмене" зритель рассмотрел трогательную сторону Анджелины Джоли. В том же году, когда вышла драма "Подмена", экшн "Особо опасен", лауреат премии "Оскар" впервые подарила свой голос анимационной франшизе "Кунг-Фу Панда", сыграв роль Тигрицы. Ведь хочется показать детям хоть какие-то фильмы со своим участием. Именно это говорила Анджелина Джоли журналистам в Каннах, представляя мультфильм. И тогда же вспомнила, что будет сниматься реже. Но насколько редко - никто даже не подозревал. 2010-е: режиссура и новый статус В следующее десятилетие Анджелина Джоли и правда появляется всего в нескольких картинах: в 2010-м году это был шпионский триллер "Солт" и романтический экшн (а как его еще назвать?) "Турист". В 2014-м Джоли выпускает биографический фильм "Несломленный", а также появляется в невероятно успешной диснеевской "Малифисенте", в 2015 - в собственной режиссерской работе - "Лазурный берег", и в 2019-м - в продолжении "Малифисенты".

Плюс продолжает озвучивать тигрицу в "Кунг-фу Панда". И все. А по факту, Анджелина проводит эти десять лет занимаясь общественно важными проектами, режиссурой, воспитанием детей, решением собственных проблем со здоровьем и личной жизнью. Именно благодаря своему активизму Анджелина получает свой второй "Оскар" - специальный приз имени Джина Хершлота за индивидуальный вклад в гуманитарную деятельность. Эта награда вручается на Балу губернатора от имени Американской Киноакадемии вместе с лауреатами специальных наград за вклад в киноискусство. Почетную награду актриса получила из рук прославленного создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса. Актриса никогда не снималась у Лукаса, но хорошо знакома с ним благодаря благотворительным проектам. Между Джоли и Джином Хершлотом, награду имени которого ей вручили на потрясающе гламурном приеме, на самом деле много общего. Оба они прославились в свое время как актеры, затем стали писать собственные сценарии и приступили к режиссуре. И для обоих быть меценатом и благотворителем стало важнейшей миссией, а звездный статус лишь помогал в привлечении внимания к важным общественным проблемам. Анджелина Джоли уже срежиссировала четыре фильма, три из которых - военные драмы и одна - личная. Первый фильм "В краю крови и меда", который вышел на большие экраны в 2011-м, рассказывает о гражданской войне в бывшей Югославии, второй фильм - "Непокоренный" (2014 год) снят по воспоминаниям американского спортсмена Луи Замперини, который попал в японский плен во Второй Мировой войне. В 2015-м Джоли делает перерыв между общественным и личным в сторону последнего, и снимает драму "У моря", где во второй и, видимо, в последний раз делит экран с Брэдом Питтом. Последняя режиссерская работа Джоли вышла на экран в 2017-м году - "Сначала они убили моего отца" о Камбодже времен ужасного режима "красных кхмеров". Для актрисы и ее семьи это был особый проект, ведь Камбоджа - родина ее старшего приемного сына Мэддокса. Но Анджелина не решилась оставить режиссуру, а снова готовится к новому проекту - в разработке фильм о известного фотожурналиста Дону Маккалена, который Джоли продюсирует совместно с Томом Харди. Когда точно начнутся съемки новой ленты пока еще неизвестно, ведь Анджелина решилась на самый настоящий камбэк и теперь не придется годами ждать новых работ актрисы.

Вторая "Малифисента" вышла всего год назад и теперь на большие экраны выходит фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес". В следующем году выходит новый супергеройский экшен от Marvel "Вечные", где актриса сыграла воительницу Тенну, а недавно появились новости, что Анджелина вместе с Кристофом Вальцем снимутся в драме "Каждая сыгранная нота" по роману Лизы Дженова. Последняя экранизация романа Дженова "Все еще Элис" принесла "Оскар" Джулианне Мур. Так что не исключено, что и для Джоли третий "Оскар" не за горами, и уже не важно - актерский, режиссерский, продюсерский.

Главной бунтарке, соблазнительнице, матери и уважаемому меценату с двумя "Оскарами" уже давно ничего не нужно доказывать. Анджелина Джоли не просто так остается одной из самых известных женщин планеты. У которой, кстати, 10 декабря выходит новый фильм - новаторское фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес".

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Автор: УНИАН