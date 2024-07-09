Фильм возвращается на экраны после перерыва в 18 лет.

Легендарный фильм "Дьявол носит Прада", в котором сыграла Энн Хэтэуэй, потерявшая ребенка, возвращается на экраны после 18 лет перерыва. В новом сиквеле зрители увидят продолжение истории Миранды Пристли, которую сыграет известная актриса Мерил Стрип.

Как известно, премьера "Дьявол носит Prada" состоялась в далеком 2006 году. Фильм рассказывает о мире моды и фэшн глянце "Подиум". Картина создана по мотивам книги Лорен Вайсбергер. В свое время автор работала ассистенткой Анны Винтур - главного редактора журнала Vogue.

Как пишет издание Variety, над новой частью ленты работают кинокомпания Disney совместно с 20th Century Fox. Сейчас уже известно, что роль редактора глянца Миранды Пристли сыграет знаменитая Мерил Стрип. Роль ее старшей помощницы Эмили Чарлтон по-прежнему отдали Эмили Блант. Однако насчет Энн Хэтэуэй, сыгравшей Энди Сакс, пока что ничего неизвестно. Актриса не комментирует свое участие в новом сиквеле.

Согласно сценарию Миранда столкнется с проблемами в модном глянце. Ранее популярный журнал теперь будет переживать упадок. Единственный человек, который может спасти ситуацию, ассистентка Эмили. По сюжету она стала влиятельной владелицей модных компаний. Пристли будет вынуждена просить о помощи у экс-помощницы, чтобы восстановить прошлый успех издания.

Пока официальная дата выхода ленты не разглашается. Сами актрисы также не раскрывали подробностей съемок в новом "Дьявол носит Прада". Однако все три знаменитости появились вместе на церемонии SAG Awards в образах своих персонажей. Тем самым они намекнули, что киноманов ожидает возвращение картины на экраны.

О чем фильм "Дьявол носит Прада" 2006 года

Молодая журналистка Энди Сакс только что окончила университет и мечтает о карьере в журнале. Она устраивается на работу помощницей к Миранде Пристли - всесильной и требовательной главной редакторке престижного модного журнала "Подиум".

Миранда известна невероятными требованиями к подчиненным. Энди, которая сначала не интересуется модой, сталкивается с тяжелыми задачами и капризами начальницы. Однако постепенно она начинает меняться под влиянием гламурного мира моды, ее стиль становится более утонченным, а амбиции - более определенными.

Напомним, ранее на Netflix состоялась премьера документального фильма о воинах ВСУ "Мы были рекрутами".

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