Ребрик раскрыла секрет счастливого брака с Диким: 'Мы договорились'

Пара вместе более 14 лет.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик раскрыла свой секрет счастливого брака. Артистка 14 лет замужем за хореографом и танцором Андреем Диким.

"Мы договорились, что мы ни в одной непонятной ситуации не говорим слово "развод". Если кто-то уже скажет, значит, что-то должно быть. Мы себе выбрали такую тональность", - отметила ведущая, передает "РБК-Украина".

По ее мнению, использование темы развода как инструмента манипуляции только разрушает доверие:

Также Ребрик добавила, что еще одно испытание - это поддерживать огонек в отношениях, когда дома трое детей. В таких условиях иногда свидание превращается в игру в прятки.

Ведущая добавила, что лично для нее самое главное в семейной жизни: общие мечты и цели, отсутствие желания самоутверждаться, а также умение разговаривать и решать проблемы вместе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в конце декабря 2025 года браку Лилии Ребрик и Андрея Дикого исполнилось 14 лет.

