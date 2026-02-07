Ребрик раскрыла секрет счастливого брака с Диким: 'Мы договорились'

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик раскрыла свой секрет счастливого брака. Артистка 14 лет замужем за хореографом и танцором Андреем Диким.
"Мы договорились, что мы ни в одной непонятной ситуации не говорим слово "развод". Если кто-то уже скажет, значит, что-то должно быть. Мы себе выбрали такую тональность", - отметила ведущая, передает "РБК-Украина".
По ее мнению, использование темы развода как инструмента манипуляции только разрушает доверие:
Также Ребрик добавила, что еще одно испытание - это поддерживать огонек в отношениях, когда дома трое детей. В таких условиях иногда свидание превращается в игру в прятки.
Ведущая добавила, что лично для нее самое главное в семейной жизни: общие мечты и цели, отсутствие желания самоутверждаться, а также умение разговаривать и решать проблемы вместе.
Напомним, ранее УНИАН писал, что в конце декабря 2025 года браку Лилии Ребрик и Андрея Дикого исполнилось 14 лет.