Алексей объяснил причину отказа от участия в шоу.

Украинский продюсер и режиссер фильма "Коли ти вийдеш заміж?" Алексей Комаровский, которому ранее приписывали роман с Наталкой Денисенко, мог стать главным героем романтического проекта "Холостяк".

Об этом рассказал сам мужчина в новом выпуске "Тур зірками". Оказалось, что Алексей дважды получал предложение от создателей шоу, однако отказался от участия. Причину своего решения он объяснил так:

"Холостяк" - самое известное шоу Украины. На него надо потратить определенное серьезное время: готовиться как минимум 3-4 месяца, а потом еще 3-4 месяца провести на съемках. У меня сейчас плотный график съемок фильмов. Я не хочу откладывать эти планы. И эмоционально не готов к этому шоу. Уверен, есть более выгодные кандидатуры. Если бы я был продюсером этого шоу, себя не взял бы. Вот точно. Как продюсер и режиссер понимаю, какой более выгодный персонаж".

Комаровский также высказался и о Тарасе Цымбалюке, который является главным героем 14 сезона реалити. По мнению режиссера, актер не изменился после участия в "Холостяке".

"Тарас стабильно-эмоциональный человек. Если мы говорим об ощущении еще большей успешности, то нет, он профессионал своего дела. Он четко знает, что и когда надо делать. Он работяга, он выдерживает такие нагрузки", - ответил Алексей.

