Украина опустилась еще ниже в рейтинге букмекеров по Евровидению 2020
08:53, 13 марта 2020Кино и музыка
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Украина сдала еще одну позицию и сейчас опустилась на 28-е место.
Первое место занимает Болгария и певица Victoria с песней Tears Getting Sober / Instagram Евровидение в Украине
Букмекеры составили свежий прогноз на финал Евровидения 2020.
Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.
Читайте такжеЧто делать во время карантина: топ-6 новых крутых сериалов на NetflixПервое место занимает Болгария и певица Victoria с песней Tears Getting Sober.На второе место вышла Литва и группа The Roop. На третьем месте Исландия с песней Think about things. На четвертом месте, по прогнозам букмекеров, окажется Швейцария. А вот Россия и группа Little Big находятся на четвертой строчке.
Украина сдала еще одну позицию и сейчас опустилась на 28-е место.
Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 представит группа Go_A.
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