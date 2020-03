Украина опустилась еще ниже в рейтинге букмекеров по Евровидению 2020

Украина сдала еще одну позицию и сейчас опустилась на 28-е место.

Букмекеры составили свежий прогноз на финал Евровидения 2020.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Читайте такжеЧто делать во время карантина: топ-6 новых крутых сериалов на NetflixПервое место занимает Болгария и певица Victoria с песней Tears Getting Sober.На второе место вышла Литва и группа The Roop. На третьем месте Исландия с песней Think about things. На четвертом месте, по прогнозам букмекеров, окажется Швейцария. А вот Россия и группа Little Big находятся на четвертой строчке.

Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 представит группа Go_A.