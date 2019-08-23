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Тейлор Свифт выпустила новый альбом Lover

17:08, 23 августа 2019
Кино и музыка
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Одна из композиций под названием You Need To Calm Down - это жест поддержки певицей ЛГБТ-сообщества / скриншот

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Она включила в себя 18 композиций, так или иначе, связанных с личной жизнью артистки.

Альбом, в частности, посвящен ее пути взросления и становления, как музыкальной иконы. А также скандалам, в которые она была втянута, и недугом матери. 

Одна из композиций под названием You Need To Calm Down - это жест поддержки певицей ЛГБТ-сообщества.

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Теги: #альбом#Тейлор Свифт