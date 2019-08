Тейлор Свифт выпустила новый альбом Lover

Альбом, в частности, посвящен ее пути взросления и становления, как музыкальной иконы.

Американская певица Тейлор Свифт представила свой новый альбом Lover. Пластинка стала для нее восьмой по счету студийной.

Читайте такжеСветлана Лобода "засветила" в сети фрагмент новой песни (видео)

Она включила в себя 18 композиций, так или иначе, связанных с личной жизнью артистки.

Альбом, в частности, посвящен ее пути взросления и становления, как музыкальной иконы. А также скандалам, в которые она была втянута, и недугом матери.

Одна из композиций под названием You Need To Calm Down - это жест поддержки певицей ЛГБТ-сообщества.