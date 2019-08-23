Тейлор Свифт выпустила новый альбом Lover
17:08, 23 августа 2019Кино и музыка
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Альбом, в частности, посвящен ее пути взросления и становления, как музыкальной иконы.
Одна из композиций под названием You Need To Calm Down - это жест поддержки певицей ЛГБТ-сообщества / скриншот
Американская певица Тейлор Свифт представила свой новый альбом Lover. Пластинка стала для нее восьмой по счету студийной.
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Она включила в себя 18 композиций, так или иначе, связанных с личной жизнью артистки.
Альбом, в частности, посвящен ее пути взросления и становления, как музыкальной иконы. А также скандалам, в которые она была втянута, и недугом матери.
Одна из композиций под названием You Need To Calm Down - это жест поддержки певицей ЛГБТ-сообщества.
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