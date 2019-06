Maluma, Atlas Weekend и UPark: топ-5 музыкальных событий июля в Киеве

В июле не только погода в Киеве даст жару - зажигать будут всемирно известные артисты во время выступлений на своих сольных концертах и в рамках наиболее ожидаемых музыкальных фестивалей года. Какие музыкальные события стоит посетить в июле, читайте в подборке УНИАН.

MALUMA

В Киеве 8 июля во Дворце спорта впервые выступит колумбийский певец Малума. Его настоящее имя - Хуан Луис Лондоньо Ариас.

Он лауреат престижной премии Latin Grammy, а колумбийские СМИ называют его самым сексуальным исполнителем в мире. Его диск PB, DB The Mixtape стал бриллиантовым в Колумбии и первым по продажам в США.

Maluma исполнит как уже известные миру хиты Farandulera, Vente Pa Ca, Corazon, так и самые свежие композиции – HP, Hola Señorita и другие.

На сегодня за его жизнью в Instagram следят более почти 39 миллионов подписчиков, а просмотры клипов на YouTube бьют рекорды.

К слову, гостей концерта Maluma ждет также и яркое начало - открывать его будет украинская звезда Настя Каменских, недавно сыгравшая нашумевшую свадьбу.

Концерт пройдет 8 июля во Дворце спорта, Стоимость билетов от 1199 грн.

Видео: Maluma

Atlas Weekend

9 -14 июля Киев всколыхнет один из самых ожидаемых музыкальных фестивалей года - Atlas Weekend. Мероприятие традиционно примет Экспоцентр Украины (бывший ВДНХ).

Фестиваль является одним из самых заметных оpen аir Восточной Европы, а британское музыкальное Gigwise.com даже внесло Atlas Weekend в список лучших фестов мира-2018.

На территории ВДНХ оборудуют четыре сцены (Main Stage, East Stage, North Stage, West Stage), на которых за шесть дней фестиваля выступят более 140 топовых артистов.

Гостей Atlas Weekend порадуют Сплин, Netta, Little Big, Tom Odell, The Chainsmokers, A$AP Rocky, Майкл Киванука, Лиам Галлахер, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Michael Kiwanuka, UNKLE, The Hardkiss, ATB, The Subways, The Vaccines, Tom Odell, Noisia, Tom Walker, Our Last Night, Монеточка, Teélepopmusik и множество других исполнителей на любой вкус.

Гостей фестиваля ждут не только концерты - в программе множество образовательных программ, развлечения и разнообразный стритфуд.

Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ (пр. Академика Глушкова, 1). Организаторы предлагают различные варианты билетов - ночные (от 500 грн), однодневные (от 1250 грн), трехдневные (от 2500 грн) и абонементы на все дни (от 3 тыс грн). К слову, 9 июля - бесплатный день на Atlas Weekend 2019.

Видео: The Chainsmokers

UPark

Еще один ожидаемый поклонниками музыки фестиваль, который пройдет в Киеве - UPark - состоится 16-18 июля на территории Sky Family Park. Огромная территория расположилась за торговым центром Sky Mall на проспекте Шухевича (Ватутина) 2т.

Территорию парка разделят на зоны, каждая из которых будет насыщена развлечениями: бассейн под открытым небом, Sky beach bar, сапбординг и вейк-станция, детская площадка и множество фудкортов. Но самое главное - это три дня выступлений любимых всемирно известных артистов.

Гостей фестиваля ждут британская рок-группа Bring Me The Horizon, которая представит свой новый альбом, британские инди-рокеры Nothing But Thieves, легендарные Thirty Seconds to Mars.

Также впервые в Украине выступит хитмейкер Rag'n'Bone Man. На его счету первые позиции хит-парадов, три студийных альбома, коллаборации с Gorillaz и Calvin Harris и статуэтка от Critics' Choice Award.

Хедлайнерами финального дня фестиваля станут звезды южноафриканского хип-хопа и один из самых провокационных групп современности Die Antwoord.

Стоимость билетов от 1499 грн.

Видео: Rag'n'Bone Man

Kikagaku Moyo

10 июля впервые в Киеве выступит Kikagaku Moyo. Это японские психоделические рокеры из Токио. В переводе название группы означает "Геометрические узоры", которые тесно переплетают в себе психоделические и индийские мотивы, эйсид-фолк и элементы краут года.

В прошлом году Kikagaku Moyo устроили настоящий ураган на фестивале Desert Daze в Калифорнии, сыграли на культовом радио KEXP и прошли долгий путь музыкальных туров по всему миру. Впереди новые страны, города, совместное шоу с Конаном мокасины и Khruangbin в Нью-Йорке.

10 июля, Южный берег Киева, вход от 550 грн.

Видео: KEXP

Jonathan Bree

5 июля впервые в Украине на сцене «ЮБК» выступит Jonathan Bree - певец, композитор, мульти-инструменталист и продюсер из Новой Зеландии.

Его недавний музыкальный клип «You’re So Cool» стал сенсацией YouTube, привлекая внимание зрителей к группе своим уникальным, выдержанным во всех деталях стилем и скрытыми под масками лицами.

Живое шоу Bree равноценно завораживает своей потусторонностью – как в звуковом, так и в визуальном плане. Сейчас он записывает материал для своего 4-го альбома и готовится к мировому турне 2019 года.

5 июля, Южный берег Киева, вход от 550 грн.

Видео: Lil' Chief Records