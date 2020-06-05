Легкие и вкусные блюда на пикник: рецепты закусок на природу

Оригинальные и простые в приготовлении закусочные блюда для отдыха на природе.

В период сезона шашлыков, пикников и просто поездок на природу очень уместными будут простые блюда, которые готовятся быстро и из обычных продуктов.

Чтобы не тратить время, выезжая на природу, на приготовление вкусных закусок, о съедобных запасах можно позаботиться еще дома.

Яичные конвертики с сыром и ветчиной

Яйца – 4 шт.

Ветчина – 130 г

Сыр твердый – 100 г

Масло растительное (для жарки) – 1-2 ч. л.

Натереть ветчину и сыр на мелкой терке.

В отдельную емкость разбить яйца и слегка взбить вилкой, чтобы белки и желтки смешались.

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Разогреть сковороду на среднем огне и смазать растительным маслом. Влить порцию взбитых яиц и распределить по сковороде, чтобы получился тонкий яичный блин. Жарить блин около 1-2 минуты, пока яичная масса не "схватится".

Затем перевернуть блин на другую сторону. В центр блина выложить немного ветчины и натертого сыра. Скрутить яичный блинчик с начинкой конвертиком: сначала подвернуть свободные края блинчика слева и справа от начинки и сложить по направлению к центру. Прижать его края лопаткой на 10-15 секунд, чтобы зафиксировать их в таком положении.

Затем таким же образом подвернуть верхний и нижний края блинчика. Слегка прижимая лопаткой, обжарьте образовавшийся конвертик еще 20-30 секунд.

Затем перевернуть яичный конвертик и обжаривать еще 20-30 секунд с другой стороны. Повторите процесс с оставшейся яичной массы и начинкой. При желании можно срезать выступающие края конвертиков, придав им более аккуратную форму.

Рулеты из лаваша – овощной и мясной

Для овощного лаваша с корейской морковью

Лаваш тонкий – 2 листа

Морковь по-корейски – 150 г

Сыр – 150 г

Огурцы свежие – 3 шт.

Листья салата – небольшой пучок

Зелень укропа – небольшой пучок

Майонез – примерно 2 ст. л.

Для мясного лаваша с болгарским перцем

Лаваш тонкий – 3 листа

Для 1-го слоя начинки

Морковь сырая – 1 шт.

Сыр – 100 г

Чеснок – 4 зубка

Майонез – 60 г

Для 2-го слоя начинки

Яйца – 5 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Майонез – 40 г

Для 3-го слоя начинки

Колбаса вареная – 300 г

Зеленый лук – небольшой пучок

Майонез – 40 г

Готовим овощной лаваш с корейской морковью. Сыр измельчить, воспользовавшись средней теркой. Огурец натереть на терке, предназначенной для корейской моркови. Укроп порубить.

На первый лист развернутого лаваша нанести тонким слоем майонез. Заполнить все пространство лаваша тертым сыром, укропом и кусочками порванного листья салата.

Накрыть все вторым слоем лаваша. Распределить по нему корейскую морковь и натертые огурцы. Свернуть рулет, плотно прижимая слои.

Рулет запечатать в пленку и положить его в холодильник. Через час овощной рулет пропитается и будет готов к употреблению. Хранить в холодильнике такой лаваш с овощной начинкой можно в течение суток.

Готовим мясной лаваш с болгарским перцем. Он состоит из 3-х слоев лаваша с 3-мя разными начинками.

Морковь измельчить на средней терке. Так же измельчить сыр.

Начинка № 1. Смешать сыр, морковь, выдавленный через пресс чеснок и майонез.

Начинка № 2. Яйца отварить, нарезать кубиком. Так же нарезать болгарский перец.

Начинка № 3. Колбасу нарезать длинными полосками. Зеленый лук мелко порубить.

Складываем мясной лаваш. Первый лист лаваша намазать начинкой № 1. Сверху уложить 2-й слой лаваша. Всю поверхность лаваша тонко смазать майонезом. Равномерно распределить начинку № 2 (из яиц и болгарского перца).

Накрыть начинку 3-м листом лаваша. Смазать его поверхность майонезом. Равномерно распределить на листе начинку № 3 (колбасу и зеленый лук).

Аккуратно, придавливая пласты лаваша с начинками, свернуть рулет. Запечатать рулет в пленку и отправить в холодильник. Употреблять и хранить мясной рулет из лаваша следует аналогично овощному варианту.

Достав рулеты из пищевой пленки, нарезать их острым ножом на порционные кусочки.

Домашние сырные палочки

Сыр твердый – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 30 г

Масло – 70 мл

Сыр натереть на мелкой терке, добавить муку и яйцо. Все перемешать. Сформировать сырные палочки. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Вкусные сырные палочки готовы!

Закусочные слойки с сыром и шампиньонами

Тесто слоеное дрожжевое – 500 г

Сыр твердый – 100 г

Шампиньоны свежие – 8 шт.

Майонез – 30 г

Яйцо (только желток) – 1 шт.

Кунжут белый – 1 ст. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Мука (для работы с тестом) – 1 ст. л.

Духовку лучше заранее включить разогреваться до 230°C.

Грибы протереть влажным кухонным полотенцем и нарезать пластинками (не очень тонкими).

Сыр натереть на мелкой терке.

Стол присыпать мукой. Тесто раскатать скалкой в тонкий пласт.

Из пласта теста вырезаем кружочки (квадраты, прямоугольники, ромбы или треугольники). Обрезки теста собрать, их можно повторно раскатать и использовать.

Противень застелить пергаментом (смазывать ничем не нужно). Выложить на пергамент заготовки из теста. Центр каждого кружочка немного смазываем майонезом или сметаной (по 1/4 ч. л.).

Смазанный участок теста посыпать черным молотым перцем по вкусу и тертым сыром (по 1/2 ч. л.). На каждый кружочек теста поверх сыра выложить по ломтику шампиньона.

Разбить яйцо, и отделить желток от белка. Желток разбалтывать кулинарной кисточкой. Яичный белок здесь не понадобится.

Края теста круглых заготовок смазать желтком и посыпать кунжутом.

Выпекать слойки с сыром и грибами в духовке, предварительно разогретой до 230°C, примерно 7 минут. Время выпечки зависит от особенностей духовки, поэтому через 5 минут проверяем готовность. Когда слойки зарумянятся, доставать.

Сэндвичи "Весенние"

Хлеб для сэндвичей – 6 кусков

Лук красный – 20 г

Майонез домашний – 2 ст. л.

Огурцы свежие – 2 шт.

Сыр Филадельфия – 30 г

Семга соленая – 125 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Сыр Филадельфия достать из холодильника минут за 20 до начала приготовления сэндвичей.

Готовим начинку. Измельчить слабосоленую семгу, очень мелко нарезать красный лук, выложить все в миску и смешать с лимонным соком и майонезом. Поперчить по вкусу. Перемешать и отставить в сторону.

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У хлебных ломтиков отрезать края.

Длинные огурцы вымыть, и с помощью овощерезки нарезать тонкими лентами (не доходя до середины с семенами). Выложить на салфетку и промокнуть.

Собираем сэндвич. На одну сторону каждого ломтика хлеба намазать тонким слоем сыр Филадельфия. Сверху выложить наискосок полоски огурца. Аккуратно придавить и при необходимости снова промокнуть бумажной салфеткой.

Чередуя через один, нанести на другую сторону хлеба ровным слоем начинку из семги. Накрыть вторым ломтиком так, чтобы сторона с огурцами была снаружи.

Теперь просто аккуратно обрезать полоски огурцов, выравнивая их по краю сэндвичей. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник. Перед подачей разрезать каждый сэндвич по диагонали и подавать.

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