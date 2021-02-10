Великий пост является один из главных в году постов в христианстве.

В православном календаре есть несколько больших и важных постов, которые соблюдают христиане. Великий пост - самый главный и самый строгий пост в году. Его также называют Четыредесятницей, поскольку основная часть поста длится 40 дней. Сразу после окончания поста христиане отмечают большой праздник - Пасху.

Великий пост установлен в честь переживания страданий Христа, когда 40 дней постился в пустыне, прежде чем начать свое служение. Поэтому основная часть поста длится 5 недель. Последняя неделя поста называется Страстной Седмица - в этом время ограничения особенно строгие.

Когда начнется и закончится Великий Пост в 2021 году

Дата Великого поста не фиксированная и зависит от даты Пасхи. В этом году Пасха отмечается 2 мая. Таким образом, Великий пост в 2021 году начнется в понедельник 15 марта и продлится до 1 мая включительно. Предшествует посту неделя Масленицы, когда христиане отказываются от мяса и постепенно готовят себя к посту.

Что можно и нельзя делать во время Великого поста

На время поста верующие отказываются от мясной и молочной пищи и яиц, а в некоторые дни - от еды с растительным маслом. Смысл поста не в простом воздержании от еды, а в воспитании души, праведности и приближении к Богу. Пост дает возможность переосмыслить свою жизнь, прийти к чему-то новому и правильному.

Что нельзя делать в Великий пост:

Есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

Есть деликатесы, например, морепродукты.

Пить алкоголь, кроме вина в некоторые дни.

Венчаться, исполнять супружеский долг, прелюбодействовать.

Ругаться, злословить, лгать, хулить.

Смотреть телевизор, ходить в ночные клубы, вести пустые беседы.

Лениться, унывать, обижаться.

Пост направлен на воспитание и духовное обогащение человека. Он не должен приносить вред, поэтому некоторым людям разрешено смягчать ограничения. Дети, больные и пожилые люди, беременные и кормящие женщины могут есть те продукты, которые необходимы для хорошего самочувствия.

Что нужно делать в Великий пост:

Чаще посещать церковь, молиться и причащаться.

Молиться дома.

Прощать обиды и просить прощения у других.

Быть добрее и снисходительнее к другим.

Делать добрые дела, заниматься благотворительностью.

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Автор: Екатерина Пулатова