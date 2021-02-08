Великий пост перед Пасхой длится 47 дней.

Великий пост - это время подготовки христиан к Пасхе и воздержания от мясной и молочной пищи. Это один из самых длительных и строгих по ограничениям постов в году. Суть Великого поста не в простом воздержании от еды, а в духовном воспитании и избавлении от грехов. Есть мнение, что Великий Пост был установлен в память о постном подвиге Христа, который после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне.

Дата Великого поста в 2021 году

Великий пост в этом году будет длиться с 15 марта по 1 мая - 47 дней. После окончания поста 2 мая христиане отмечают Пасху. Перед постом церковь отмечает недельный пост Сырная Седмица или Масленица. В этот период верующие отказываются от мяса, чтобы помочь себе войти в Великий пост.

Великий пост делится на два периода - Святая Четыредесятница, которая длится первые 40 дней, и затем неделя перед Пасхой - Страстная Седмица.

Что нельзя есть и делать в Великий пост

На всё время поста запрещено употреблять мясо, мясные и молочные продукты и яйца. Такие ограничения действуют для обычных христиан. В монастырях запреты более строгие - по вторникам и четвергам запрещено также есть горячую пищу с растительным маслом, а в первые дни поста вообще ничего не едят.

Также во время поста нельзя заниматься супружеской близостью, ругаться и сквернословить, злословить, держать обиды. В эти дни христиане борются с грехами, чаще молятся и читают Евангелие, регулярно посещают церковь.

К ограничениям во время поста нужно подходить разумно. Если воздержание от определенной еды вредит человеку - разрешено не поститься. Пост должен воспитать и радовать человека, а не вредить ему.

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Автор: Екатерина Пулатова