Нежная творожная запеканка: как приготовить лакомство в мультиварке

Особенно хорошо такая запеканка сочетается с вареньем, сгущенкой или свежими ягодами.

Творожная запеканка – очень вкусное блюдо, которое придется по вкусу многим.

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Приготовленная в мультиварке она получается пышной и нежной, а также полезной – ее рекомендуют употреблять даже малышам. В то же время запеканка в мультиварке еще и достаточно сытное блюдо. Она может быть полноценным завтраком.

Запеканку делают обычно сладкой – из творога и фруктов, ягод или сухофруктов. Приправляется она чаще всего сметаной, сгущенным молоком, вареньем, джемом или же подается со свежими ягодами.

Творожная запеканка в мультиварке

Творог - 500 г

Яйцо - 4 шт.

Крупа манная - 100 г

Сахар - 150 г

Сахар ванильный - 1 г

Сметана - 250 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 1 щепотка

Масло сливочное - 30 г

Белки отделить от желтков. Взбить желтки миксером или блендером. Добавить сахар. Затем добавить сметану и ванильный сахар и взбить до однородной массы.

В отдельной посуде творог добавить щепотку соли, манку и разрыхлитель. Перемешать вилкой, разбивая комочки творога.

Ввести жидкую смесь в творог. Перебить блендером до состояния мусса. Оставить тесто на 20 минут, чтобы набухла манка.

Взбить белки до бела и ложкой ввести в тесто.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Залить творожное тесто и выпекать в мультиварке, установив режим "Выпечка" на 60-90 минут.

Хорошо подойдет творожная запеканка с вареньем и свежими ягодами.

Запеканка из творога со сгущенкой в мультиварке

Творог - 500 г

Яйца - 4 шт.

Сгущенное молоко - 0,5 банки

Ванилин - по вкусу

Соль - по вкусу

Отделить белки от желтков. Белки взбить с щепоткой соли в крепкую пену. Желтки, творог и сгущенное молоко взбить миксером или блендером.

Аккуратно соединить взбитые белки с творогом. Можно добавить начинку в тесто цукаты, изюм, орехи или другие сухофрукты.

Чашу микроволновки смазать маслом, выложить в нее творожную массу.

Выпекать запеканку в режиме "Выпечка" 45 минут. Затем аккуратно перевернуть с помощью корзинки для варки "на пару" и поставить еще на 45 минут. После завершающего сигнала оставить запеканку в выключенной мультиварке примерно на 20-30 минут.

Львовский сырник в мультиварке

Творог - 500 г

Манная крупа - 1 ст. л.

Яйца - 4 шт.

Сахар - 170 г

Масло сливочное - 100 г

Изюм без косточек - 1 горсть

Цедра 1 лимона

Для глазури

Какао - 2 ст. л.

Масло сливочное - 1 ст. л.

Сметана - 2-3 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Добавить яйца, творог и еще раз хорошо взбить миксером. Ввести в полученную массу манку, изюм и тертую цедру, хорошо размешать.

Вылить творожную массу в мультиварку и готовить Львовский сырник в режиме "Выпечка" 65 минут.

Если использовался мягкий творог, то не стоит доставать запеканку сразу, а следует дать ей сначала постоять в выключенной мультиварке, а затем остыть в кастрюльке и переложить остывшую запеканку на тарелку.

Готовим шоколадную глазурь. Соединить растопленное масло, сахар, сметану и какао, размешать. Довести до кипения, помешивая.

Залить Львовский сырник шоколадной глазурью. Поместить его в холодильник на несколько часов, а затем можно подавать к столу.

Творожная запеканка на пару в мультиварке

Творог - 800 г

Манка - 2 ст.л.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Изюм - 40 г

Соль - по вкусу

Ванильный сахар - по вкусу

Растительное масло - 0,25 ч.л.

Творог перетереть через сито или можно воспользоваться погружным блендером. Добавить соль по вкусу, вбить яйца и снова все перетереть блендером или ложкой.

Ванильный сахар смешать с обычным сахаром, добавить в творожную массу и хорошо перемешать.

Всыпать манку, хорошо перемешать ложкой. Оставить эту массу на 10 минут, чтобы разбухла манка.

Изюм хорошо промыть, добавить в творожную массу и перемешать.

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Взять маленькие формочки. Можно воспользоваться одной большой, тогда время приготовления нужно будет увеличить вдвое. Формочки немного смазать растительным маслом без запаха, но это не обязательно.

Выложить творожную массу в формочки, хорошо утрамбовывая, чтобы хоть 1 см оставался до краев. Положить формочки в корзину-пароварку. В чашу мультиварки налить 1 литр кипятка, установить пароварку в чашу, закрыть мультиварку и выставить режим "пар" или "готовка на пару" на 20 минут.

Маленькие запеканочки легко вынимаются из формочек. Каждый кексик полить любимым сиропом, вареньем, сгущенным молоком или же подавать со свежими фруктами.

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