Рождество Пресвятой Богородицы - один из важнейших церковных праздников, посвященный появлению на свет Божией Матери.

В сентябре верующие отмечают великий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из самых значимых праздников, он относится к двунадесятым, то есть, 12 самым важным после Пасхи. Кем были родители Девы Марии, как нужно праздновать Рождество Пресвятой Богородицы, что нельзя делать в этот день - рассказываем в материале.

Что это за праздник - Рождество Пресвятой Богородицы, его история и смысл

Согласно преданию, родителями Девы Марии были Иоаким и Анна, которые жили в Назарете. Они были хорошо обеспечены, но при этом вели праведный образ жизни. У Иоакима и Анны не было детей, а бездетность в те времена среди иудеев считалась проклятием и свидетельством тяжелого греха: дети давали шанс стать частью Божественного замысла, а бесплодие говорило о том, что Бог отвернулся от рода.

Как-то Иоаким пришел в храм - хотел принести жертву. Но первосвященник ему отказал, так как семья Иоакима не имела потомства. После этого случая Иоаким ушел в пустыню и 40 дней оставался там в посте и молитве - просил Бога смилостивиться и даровать им с супругой ребенка.

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Анна, супруга Иоакима, в это время молилась дома. И к ней однажды спустился ангел: он принес весть, что у нее родится дочь, которую следует назвать Мария и о которой будут говорить во всем мире. Анна на радостях пообещала отдать ребенка на служение Господу. Эту же весть ангел принес Иоакиму, и вскоре у супругов родилась дочь. В три года ее отдали на воспитание в храм, где она и жила до совершеннолетия.

Рождество Пресвятой Богородицы - первый двунадесятый праздник нового церковного года, который начинается 1 сентября. Рождение Девы Марии считается началом спасения - так как она дала жизнь Спасителю рода человеческого и стала посредником между Богом и человеком. Поэтому Рождество Богородицы считается великой радостью для все живущих на земле.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2024

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 отмечают уже по новому календарю, 8 сентября. В этом году это воскресенье.

Напомним, что после перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь, все даты непереходящих праздников (с фиксированной датой) сдвинулись на 13 дней раньше. По старому календарю дата Рождества Пресвятой Богородицы - 21 сентября.

Интересно, что отмечать праздник Рождества Богородицы начали лишь в конце VI или начале VII века - в раннем христианстве Богородице отводилось довольно мало внимания.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

В праздник есть ряд запретов:

нельзя ссориться и ругаться с близкими родственниками;

запрещается отказывать в помощи;

нельзя работать - убирать доме, работать в огороде, в саду, во дворе, жечь мусор и т.п.

Женщинам в этот праздник не следует брать в руки ножницы и иголки - шить и вышивать также запрещено.

Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы? В великие церковные праздники не рекомендуют посещать кладбище. Праздник Рождества Богородицы - это светлое и радостное событие, когда нужно собраться всей семьей, уделить внимание родным и близким.

Что нужно делать в Рождество Пресвятой Богородицы

Всенощное бдение в храмах начинается накануне, вечером 7 сентября, и продолжается до утра. Утром, в день торжества, проходит праздничная литургия. В церковь идут с утра, но можно прийти и днем - поклониться иконе Божией Матери и помолиться ей о благополучии для себя и близких.

День считается также и родительским праздником, поэтому нужно помолиться о родных, созвониться с ними. С особым вниманием в этот день относятся к мамам.

В народном календаре праздник совпадает с окончанием сбора урожая, поэтому Богородицу принято также благодарить за помощь в трудах. День в народе прозвали Вторая Пречистая - Первую Пречистую отмечают на праздник Успение Пресвятой Богородицы.

Хорошо в праздник собраться за семейным столом. Также по приметам на Рождество Богородицы нужно подать щедрую милостыню или перечислить деньги на благотворительность - Богородица очень милосердна и сострадательна.

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