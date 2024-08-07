Успение Пресвятой Богородицы 2024 православные отметят уже по новому церковному календарю.

В августе церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы - праздник, который относится к числу двунадесятых, то есть, двенадцати самых важных. Он посвящен уходу из земной жизни Божией Матери. В 2024 году православные верующие будут отмечать торжество по новому церковному календарю. В чем смысл этого праздника, его запреты, народные обычаи, а также как поздравить с этой датой - в материале.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году - новая дата и история

Легенда рассказывает, что после смерти Иисуса Дева Мария жила в Иерусалиме, у Иоанна Богослова. Она много молилась, занималась рукоделием, беседовала с верующими. Также часто поднималась на Елеонскую гору, откуда вознесся Иисус. Как-то, когда она была уже в преклонном возрасте, во время молитвы на горе к ней спустился архангел Гавриил. Он дал ей райскую ветвь и сказал, что через три дня ее путь земной закончится. Дева Мария не расстроилась, но попросила прислать к ней апостолов Христа, чтобы попрощаться.

Гавриил выполнил просьбу, и апостолы были в доме Иоанна в назначенный день. Тогда же за Богородицей спустился с небес Иисус. Похоронили Деву Марию в Гефсиманском саду, где находились могилы ее родителей и мужа.

Видео дня

Спустя какое-то время Богородица явилась апостолам в окружении ангелов и сказала: "Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни".

"Успение" в переводе со старославянского - это "сон", за которым следуют воскрешение и вознесение. Во время праздника Успения отмечают не уход из жизни Девы Марии, а ее переход в вечную жизнь и долгожданное воссоединение с сыном.

Успение Пресвятой Богородицы - что можно и нельзя делать

Накануне Успения Богородицы и в день праздника в храмах проходят торжественные богослужения. Существует традиция в этот день нести к иконе Божией Матери цветы, освящать хлеб или букетики хлебных колосьев. В этот день принято помогать нуждающимся.

В праздник заканчивается Успенский пост, поэтому разрешается устроить застолье с мясными и рыбными блюдами. Обязательно на столе должен быть хлеб из зерна нового урожая.

В народе Успение знаменует окончание полевых работ - к этому времени нужно убрать хлеб и урожай на огороде. После начиналась пора сватовства: согласно одному из поверий, в это время сама Дева Мария благословляет пары на счастливую и долгую супружескую жизнь.

Существует и ряд запретов в праздник Успения:

нельзя объедаться, злоупотреблять алкоголем, предаваться буйному веселью;

не следует делать уборку в доме, заниматься тяжелым физическим трудом, шить;

запрещается сквернословить, вступать в конфликты.

Народные приметы дня не советуют надевать тесную обувь, чтобы не натереть ноги - иначе не будет радости в жизни. Также не следует в этот день ходить босиком по росе - ее считают слезами земли, которая оплакивает Богородицу. Один из строгих запретов дня - работа в огороде, в праздник ни в коем случае нельзя втыкать в землю острые предметы, так как земля должна отдохнуть.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

В великий праздник просят о рождении детей, здоровье и счастливой судьбе для них. Также молятся Богородице о здоровье и благополучии для себя и близких.

Молитва к Богородице о помощи

Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь.

Обращаться к Богородице можно и своими словами - Матерь Божия слышит все наши молитвы.

Успение Пресвятой Богородицы - картинки к празднику

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Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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