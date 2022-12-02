Народный праздник 2 декабря известен под названиями Авдей-радетель.

Христиане отмечают церковный праздник 2 декабря в честь пророка Авдея. Этого святого считали покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия.

Наши предки в этот день проводили специальный обряд для достатка в семье и защиты дома от злых сил. Для этого тупой стороной топора ударяли по всем дверным косякам и оконным рамам в доме. Верили, что такой ритуал принесет удачу. Также топор клали под кровать ребенка или беременной женщины, чтобы нечисть их не трогала.

2 декабря старались без надобности не выходить из дома, поскольку опасались, что в эту дату на земле бушует злая сила, которая задурманивает разум. Также в эту дату не принимали важных решений, не рисковали и не делали финансовых вложений, поскольку, по поверьям, нечисть может подтолкнуть к неправильным решениям.

Видео дня

Наши предки 2 декабря старались сохранить тело в тепле. Верили, что тогда ни одна болезнь не будет угрожать здоровью. В этот день сидели у печи и пили травяной чай с медом. Мёд 2 декабря, по давним верованиям, наделялся особыми целебными качествами.

По поверьям, сон в ночь с 1 на 2 декабря сбудется, если записать его сюжет на листочке и повторить с утра три дня подряд.

Что нельзя делать 2 декабря

В этот день не стоит выпасать домашний скот. Неудачный день для крупных покупок, рискованных финансовых вложений и важных начинаний. В эту дату нельзя пить алкоголь. Сегодня с нетрезвым человеком может случиться беда.

Примета погода 2 декабря

Если ветер днем изменил направление, то погода скоро испортится.

Хмурый и пасмурный день предвещает скорое потепление.

Ясное небо - к скорым морозам.

Кот прячется под одеяло - скоро похолодает.

Если выпало много снега, то в следующем году будут суровые морозы.

Вас также могут заинтересовать новости: