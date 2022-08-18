Народный праздник 18 августа известен под названием Евстигней-житник.

Христиане отмечают церковный праздник 18 августа в честь мученика Евсигния. Наши предки к этой дате уже заканчивали жатву, но начинали посев озимых культур. На Руси в этот день славили самую позднюю зерновую культуру - ячмень. 18 августа собирали и молотили первый ячмень, и выпекали из него хлеб.

В этот день считалось большой удачей найти стебель с 12 колосьями. Если удавалось найти такой колос, то его приносили домой и хранили до следующего лета. На праздник Евсигния наши предки ели сырой лук. Верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию. Если лук слишком горький, то его запивают квасом или компотом.

Ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому наши предки старались закончить все дела до наступления темноты.

Что нельзя делать 18 августа

В этот день нельзя жадничать. Если у вас что-то просят - обязательно поделитесь. После сумерек нежелательно выходить из дома, чтобы не случилось беды. Нельзя есть и пить в поле, иначе в следующем году будет плохой урожай. Спать днем 18 августа - к болям в спине.

Приметы погоды

Гром с утра предвещает очень жаркую погоду.

Если калина уже созрела, то осень будет ранней.

В реке появились пиявки - к теплой и сухой погоде.

Лягушки громко квакают - к дождливой погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: