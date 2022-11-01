Народный праздник 1 ноября известен под названиями Иванов день, Проводы осени, Встреча зимы, Конюхов день, День всех святых.

Христиане отмечают церковный праздник 1 ноября в честь священномученика Садока, а также вспоминают перенесение мощей болгарского святого Иоанна Рыльского. Также 1 ноября отмечают День Всех святых в честь всех христианских святых, монахов, церковнослужителей и праведных верующих людей.

Ноябрь наши предки называли полузимником или свадебником. Весь месяц посвящали свадьбам и сватовству, а особенно удачным для церемонии считалось 1 ноября.

В старину 1 ноября отмечали Иванов день. В эту дату провожали осень и встречали зиму. Мужчины резали курей, а хозяйки готовили пирожки с мясом птицы - курники. Также в этот день варили ароматный куриный суп с лапшой.

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По традиции в этот день во дворе рассыпали горсть зерна и надеялись, что её начнет клевать сорока. Считалось, что если сорока прилетела, то в этом доме всю зиму будет счастье и благополучие.

Что нельзя делать 1 ноября

В этот день не стоит работать в саду и огороде, а также собирать урожай. Неудачная дата для сельскохозяйственных работ. Наши предки говорили, что в этот день нельзя убивать пауков, поскольку в их обличье на землю приходят души умерших. Нельзя отказывать людям в милостыни. Запрещено повышать голос, кричать на близких, ругаться матом. Нельзя надолго открывать окна и двери, чтобы не впустить злую силу в дом. Нельзя сушить вещи на улице и на балконе. После захода солнца нельзя выходить на прогулку, иначе нечисть может навредить.

Приметы погоды 1 ноября

Сорока скачет по деревьям - к скорому похолоданию.

Если пошел дождь, то первый снег выпадет только в конце месяца.

Теплый день сегодня сулит мягкую зиму и раннюю осень.

Перелетные птицы летят высоко - к снежной зиме.

Много звезд ночью на небе - к морозной зиме и сильному гололеду.

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