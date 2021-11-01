В этот день почитается память трех святых.

Святой пророк Иоиль жил за 800 лет до Рождества Христова. О его жизни известно мало, но, согласно преданиям, он пророчествовал о запустении Иерусалима, говорил о том, что Господь даст силы каждому верующему. Жил в Иудее, многим людям говорил о силе Божией, обращал в христианство. Иоиль был первым библейским пророком, оставившим после себя книгу записей.

Православный праздник 1 ноября - день памяти мученика Уара

Уар был воином, жил в Египте в IV веке. Посещал темницы верующих, где они страдали за Господа, омывал раны, кормил и утешал. Когда поймали семь христианских учителей, Уар был с ними в темнице и слушал учения. В итоге Уара казнили, а затем убили и его наставников.

Вдова из Палестины, которая наблюдала мучения Уара, отвезла его тело к себе на родину и положила в гроб. Над телом святого происходили многие исцеления, вскоре был построен храм, в котором и служила вдова до самой смерти.

Какой праздник 1 ноября - день памяти преподобного Иоанна Рыльского

Читайте также1 ноября: народный праздник и приметы, что запрещено делать сегодняИоанн был болгарином, жил в X веке. После смерти родителей он раздал все свое имущество бедным, принял монашество и поселился на необитаемой горе. После нападения разбойников, Иоанн ушел на реку Рило и поселился там, прожив 60 лет в дупле.

К нему стали приходить люди за исцелением или желанием подвижнической жизни. Так была основана обитель, где Иоанн был игуменом. Умер в глубокой старости, мощи его были обретены нетленными.

Приметы 1 ноября

дождь на Иванов день - морозов в ближайшее время не будет;

выпал снег 1 ноября - грядет похолодание;

сколько ворон недалеко от жилища - столько будет плохих дней;

сколько в небе аистов - столько будет теплых дней.

Что сегодня нельзя делать

1 ноября категорически запрещено отказывать людям в помощи, в том числе, материальной. Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме, если сушите одежду на улице, заносите ее домой. Избегайте ссор и обид, а также не занимайтесь домашними делами.

Что можно делать 1 ноября

В этот день наши предки ухаживали за лошадьми, снимая узды и давая им отдохнуть. Славяне резали кур и готовили из них угощения. Деревенские жители верили, что 1 ноября злые духи тревожат лошадей, поэтому нужно оставить в конюшне кусок ржаного хлеба и горшочек каши с медом, чтобы задобрить сущность.

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Автор: Кристина Кащавцева