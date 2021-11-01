День Всех святых посвящен всем подвижникам, монахам и апостолам, которые были преданы Христу.

Невозможно точно сказать сколько всего святых насчитывается в христианской вере. Тысячи подвижников, отшельников, евангелистов, церковнослужителей и простых людей служили Богу и умирали за свою веру. Мы никогда не узнаем многих имен, которые посвятили свою жизнь Христу. Поэтому в христианстве установлен особый праздник – День Всех святых.

Этот праздник особенно популярен в Америке. Американцы с большим размахом отмечают День Всех святых и предшествующий ему Хэллоуин. Считается, что в эту дату на землю возвращаются души умерших и пугают живых людей.

День Всех святых – когда отмечается

День памяти всех святых есть как и православных, так и у христиан. В православии праздник отмечается в первое воскресенье после Святой Троицы. А католический День Всех святых выпадает на 1 ноября. Его отмечают также католики Украины.

День Всех святых – история праздника

Праздник имеет языческие корни. По одной из самых вероятных теорий, День Всех святых произошел от кельтского праздника сбора урожая Сайман. В наше время День Всех святых широко отмечается во всех католических странах.

Поздравления с Днем Всех святых

С Днём всех святых вас поздравляем,

Любви и мира вам желаем,

Пусть в небо ангелы летят,

И все святые вас хранят.

Пусть радость этот день несёт,

И вам всегда во всём везёт.

В душе покоя и тепла

И будьте счастливы всегда!

***

В день всех святых я пожелаю

Душевного вам всем тепла.

Пускай уютной жизнь лишь будет,

Удача будет пусть добра.

Пусть окружают вас друзья,

Родные и любимые.

Пускай надежда будет в сердце

Навсегда хранимая.

***

День сегодня непростой,

Ветер свищет под метлой,

Все святые вылетают,

Почем зря народ пугают.

Хэллоуин вчера прошел,

Тыквы, вон, осклабились.

Всем бояться! Хорошо.

А то, вишь, расслабились...

***

День всех святых — как память дань воздать

Забытым, близким и ушедшим в вечность,

Почтения всем вам пожелать,

Воспоминаний лишь приятных бесконечность.

И если кто стучится в дверь тайком —

Беги быстрее, можно босиком.

***

Поздравляю с Днём всех святых. Желаю, чтобы жизнь была светлой, благополучной, счастливой, успешной. Желаю отрады для души, отзывчивости сердца, доброты и мира, блага и милости, крепкого здоровья и надежды на лучшее.

***

Дорогой христианин, поздравляя тебя с днем всех святых, хочу пожелать тебе крепкой истинной веры, долгих лет жизни, отмерянных Богом, и пусть хранят тебя ангелы от греха и искушения.

***

Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.

Автор: Екатерина Пулатова