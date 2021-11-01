Невозможно точно сказать сколько всего святых насчитывается в христианской вере. Тысячи подвижников, отшельников, евангелистов, церковнослужителей и простых людей служили Богу и умирали за свою веру. Мы никогда не узнаем многих имен, которые посвятили свою жизнь Христу. Поэтому в христианстве установлен особый праздник – День Всех святых.
Этот праздник особенно популярен в Америке. Американцы с большим размахом отмечают День Всех святых и предшествующий ему Хэллоуин. Считается, что в эту дату на землю возвращаются души умерших и пугают живых людей.
День Всех святых – когда отмечается
День памяти всех святых есть как и православных, так и у христиан. В православии праздник отмечается в первое воскресенье после Святой Троицы. А католический День Всех святых выпадает на 1 ноября. Его отмечают также католики Украины.
День Всех святых – история праздника
Праздник имеет языческие корни. По одной из самых вероятных теорий, День Всех святых произошел от кельтского праздника сбора урожая Сайман. В наше время День Всех святых широко отмечается во всех католических странах.
Поздравления с Днем Всех святых
С Днём всех святых вас поздравляем,
Любви и мира вам желаем,
Пусть в небо ангелы летят,
И все святые вас хранят.
Пусть радость этот день несёт,
И вам всегда во всём везёт.
В душе покоя и тепла
И будьте счастливы всегда!
***
В день всех святых я пожелаю
Душевного вам всем тепла.
Пускай уютной жизнь лишь будет,
Удача будет пусть добра.
Пусть окружают вас друзья,
Родные и любимые.
Пускай надежда будет в сердце
Навсегда хранимая.
***
День сегодня непростой,
Ветер свищет под метлой,
Все святые вылетают,
Почем зря народ пугают.
Хэллоуин вчера прошел,
Тыквы, вон, осклабились.
Всем бояться! Хорошо.
А то, вишь, расслабились...
***
День всех святых — как память дань воздать
Забытым, близким и ушедшим в вечность,
Почтения всем вам пожелать,
Воспоминаний лишь приятных бесконечность.
И если кто стучится в дверь тайком —
Беги быстрее, можно босиком.
***
Поздравляю с Днём всех святых. Желаю, чтобы жизнь была светлой, благополучной, счастливой, успешной. Желаю отрады для души, отзывчивости сердца, доброты и мира, блага и милости, крепкого здоровья и надежды на лучшее.
***
Дорогой христианин, поздравляя тебя с днем всех святых, хочу пожелать тебе крепкой истинной веры, долгих лет жизни, отмерянных Богом, и пусть хранят тебя ангелы от греха и искушения.
***
Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.