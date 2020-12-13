В середине декабря верующие традиционно почитают память Николая Чудотворца. В этот день принято оставлять детям подарки под подушкой.
Память Николая почитается ежегодно 19 декабря. В 2020 году эта дата выпадает на субботу, что позволяет удобно отпраздновать этот день.
Николай Чудотворец родился до нашей эри в Византии. Родители воспитывали его в церковной вере. За жизнь Николай совершил много чудес. Он спас от смерти трех военачальников, которых оклеветали, воскресил погибшего в шторм моряка, а также спас родной город Миру от тяжелого голода. Его почитают как защитника моряков, путешественников и сирот.
Традиции и поверья на День Николая
На день Николая существует традиция дарить детям подарки, пряча их под подушку. Этот обычай произошел с поверья о том, что Николай Чудотворец втайне приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду, а однажды подкинул девушке приданое, чтобы она могла выйти замуж.
Согласно поверью, послушные дети утром в День Николая находят под подушкой сладости или другие приятные подарки, а вредные дети остаются без сюрприза. В некоторых семьях дети сами пишут письма Николаю, как на Новый год, и заказывают определенные подарки.
Взрослые в этот день накрывают стол и принимают гостей. Существует давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся.
На Николая Чудотворца нельзя ругаться и обманывать других. Нельзя давать невыполнимые обещания. Принято просить прощения и прощать остальных.
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по дням
- Как украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год Быка
- Где встретить Новый год 2021 в Украине и в Киеве - идеи празднования и лучшие места
- Что подарить на Новый год парню или мужу - лучшие идеи для любимого
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram