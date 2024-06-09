В День друзей поздравьте близких приятелей красивой открыткой или искренним поздравлением.

Друзья являются важной составляющей жизни. Жить совсем без них трудно и безрадостно. Неудивительно, что дружбе посвящен отдельный праздник - День друзей.

На некоторых сайтах упоминается День друзей 9 июня. На самом деле официально такого праздника не существует. Международный день друзей 9 июня придуман, вероятно, в российском интернете.

Однако существует официальный Международный день друзей, который отмечается 30 июля. Праздник учрежден Генеральной асамблеей ООН, чтобы призвать людей всего мира поддерживать друг друга.

Видео дня

День друзей 2024 - поздравления и картинки

Вы всегда со мною рядом,

Вместе мы - одна семья,

С Днем друзей хочу сегодня

Я поздравить вас, друзья.

В День друзей я пожелаю

Крепче за руки всем взяться,

Я желаю вам с друзьями

Никогда не расставаться!

***

Хорошо, когда есть друг,

А, когда их много - лучше,

Из беды десятки рук

Тебя вытянут на сушу.

Просто нужно быть честней,

Не боясь, дарить заботу,

Тогда множество друзей

Окружат тебя с охотой!

***

Как я радуюсь, друзья,

Одному простому факту.

То, что есть вы у меня -

Это счастье необъятно.

Могу горести делить,

Но и радости большие.

С вами весело дружить,

Мои люди дорогие!

***

Спешу тебя поздравить с Днем друзей!

Ведь дружба наша радует меня

И делает уверенней, сильней.

Пусть крепнет лишь она день ото дня.

Желаю понимания во всём,

Доверия друг к другу, доброты.

Со всем с тобой мы справимся вдвоем,

Ведь нашу дружбу ценим я и ты.

***

Хочу тебя поздравить с Днем друзей!

Совсем не зря придуман праздник этот.

Его сегодня множество людей

Приятными приветами отметят.

И я тебе шлю дружеский привет.

Спасибо за поддержку и участье.

Желаю лишь удач на много лет,

Здоровья, мира, радости и счастья!

***

Поздравляю с Днём друзей!

Пусть открытий больше станет,

Сердце бьётся веселей,

Процветание нагрянет.

Пусть успехом и мечтой,

Процветания светом чистым

День наполнится любой

Наяву и в добрых мыслях!

***

Мои любимые друзья,

Вы всех роднее в мире этом!

Вы для меня - моя семья,

Вы наполняете жизнь светом!

Мои слова - это не лесть,

Все это истина простая!

Спасибо, что вы просто есть,

Что вас семьей своей считаю!

***

И поддержит, и поможет,

И на помощь он придет.

Сложную задачу сложит

За тебя и развлечет.

Очень важно в жизни всей,

Нам иметь родных друзей.

В этот дружбы день прекрасный,

Пусть у нас все будет классно!

***

Поздравляю каждого с Днём друзей! Желаю обрести замечательных, искренних, ярких и надёжных людей, дружба с которыми будет длиною в жизнь! А если же такие люди уже есть - счастливых поворотов им в жизни, добрых перемен, совместных путешествий и увлекательного общения!

***

Поздравляю с Днем друзей! Надеюсь, мы всегда будем поддерживать друг друга и участвовать в новых приключениях! Ты мой самый замечательный друг, спасибо за все!

***

Моим невероятным друзьям, спасибо за то, что всегда рядом во всех жизненных ситуациях! Спасибо за ваш смех, приключения и неизменную поддержку. Благодарю вас за незримую душевную связь и созданные вместе воспоминания. Счастливого Дня друзей! Дружбе нет границ!

***

Своего замечательного друга поздравляю с прекрасным и добрым праздником - днем друзей! Желаю оставаться таким же искренним и отзывчивым человеком, жить в любви, мире и благополучии. Цени дар дружбы, будь счастлив и помни, что и я готов тебе всегда помочь!

***

Дорогой мой человечек, на тебя я могу положиться в любой ситуации. Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в зной. Я тебя поздравляю с Днем друзей! Пусть у тебя в жизни всё будет хорошо, а наша дружба длится вечно!

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