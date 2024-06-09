Друзья являются важной составляющей жизни. Жить совсем без них трудно и безрадостно. Неудивительно, что дружбе посвящен отдельный праздник - День друзей.
На некоторых сайтах упоминается День друзей 9 июня. На самом деле официально такого праздника не существует. Международный день друзей 9 июня придуман, вероятно, в российском интернете.
Однако существует официальный Международный день друзей, который отмечается 30 июля. Праздник учрежден Генеральной асамблеей ООН, чтобы призвать людей всего мира поддерживать друг друга.
День друзей 2024 - поздравления и картинки
Вы всегда со мною рядом,
Вместе мы - одна семья,
С Днем друзей хочу сегодня
Я поздравить вас, друзья.
В День друзей я пожелаю
Крепче за руки всем взяться,
Я желаю вам с друзьями
Никогда не расставаться!
***
Хорошо, когда есть друг,
А, когда их много - лучше,
Из беды десятки рук
Тебя вытянут на сушу.
Просто нужно быть честней,
Не боясь, дарить заботу,
Тогда множество друзей
Окружат тебя с охотой!
***
Как я радуюсь, друзья,
Одному простому факту.
То, что есть вы у меня -
Это счастье необъятно.
Могу горести делить,
Но и радости большие.
С вами весело дружить,
Мои люди дорогие!
***
Спешу тебя поздравить с Днем друзей!
Ведь дружба наша радует меня
И делает уверенней, сильней.
Пусть крепнет лишь она день ото дня.
Желаю понимания во всём,
Доверия друг к другу, доброты.
Со всем с тобой мы справимся вдвоем,
Ведь нашу дружбу ценим я и ты.
***
Хочу тебя поздравить с Днем друзей!
Совсем не зря придуман праздник этот.
Его сегодня множество людей
Приятными приветами отметят.
И я тебе шлю дружеский привет.
Спасибо за поддержку и участье.
Желаю лишь удач на много лет,
Здоровья, мира, радости и счастья!
***
Поздравляю с Днём друзей!
Пусть открытий больше станет,
Сердце бьётся веселей,
Процветание нагрянет.
Пусть успехом и мечтой,
Процветания светом чистым
День наполнится любой
Наяву и в добрых мыслях!
***
Мои любимые друзья,
Вы всех роднее в мире этом!
Вы для меня - моя семья,
Вы наполняете жизнь светом!
Мои слова - это не лесть,
Все это истина простая!
Спасибо, что вы просто есть,
Что вас семьей своей считаю!
***
И поддержит, и поможет,
И на помощь он придет.
Сложную задачу сложит
За тебя и развлечет.
Очень важно в жизни всей,
Нам иметь родных друзей.
В этот дружбы день прекрасный,
Пусть у нас все будет классно!
***
Поздравляю каждого с Днём друзей! Желаю обрести замечательных, искренних, ярких и надёжных людей, дружба с которыми будет длиною в жизнь! А если же такие люди уже есть - счастливых поворотов им в жизни, добрых перемен, совместных путешествий и увлекательного общения!
***
Поздравляю с Днем друзей! Надеюсь, мы всегда будем поддерживать друг друга и участвовать в новых приключениях! Ты мой самый замечательный друг, спасибо за все!
***
Моим невероятным друзьям, спасибо за то, что всегда рядом во всех жизненных ситуациях! Спасибо за ваш смех, приключения и неизменную поддержку. Благодарю вас за незримую душевную связь и созданные вместе воспоминания. Счастливого Дня друзей! Дружбе нет границ!
***
Своего замечательного друга поздравляю с прекрасным и добрым праздником - днем друзей! Желаю оставаться таким же искренним и отзывчивым человеком, жить в любви, мире и благополучии. Цени дар дружбы, будь счастлив и помни, что и я готов тебе всегда помочь!
***
Дорогой мой человечек, на тебя я могу положиться в любой ситуации. Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в зной. Я тебя поздравляю с Днем друзей! Пусть у тебя в жизни всё будет хорошо, а наша дружба длится вечно!