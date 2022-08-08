УНИАН опубликовал сильные молитвы за воинов, которые помогут донести Богу наши мольбы о благословении защитников.

Во все времена вера помогала человеку пережить трудные годы. Во время войны все верующие украинцы обращаются к Богу. Мы просим у Бога защиты и благодати для наших воинов, чтобы все они вернулись здоровыми и невредимыми, а на поле битвы их сопровождала удача.

Хорошим днем для молитвы за воинов будет 9 августа - день памяти святого Пантелеймона, который считается покровителем воинов. Тем не менее, молиться можно в любой день. Делать это можно как в церкви, так и дома наедине с собой. Перед произнесением молитвы прочтите её несколько раз, чтобы не запинаться.

Сильная молитва за украинских воинов

Боже Великий, Боже Всесильный! Мы, грешные дети Твои, в повиновении сердец наших приходим к Тебе и преклоняем головы наши. Отче! Прости вины наши и вины отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, умоляем Тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам. Выслушай наши молитвы и прими мольбы сердец наших. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, подай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, за Воинов и Защитников, за братьев и сестер наших и за всех тех, кто нуждается в Твоем милосердии и помощи Твоей. Соедини нас всех в единую великую Христову семью, чтобы все люди Украины нашим единством и победами славили величественное имя Твое всегда, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва за воинов великомученику Георгию Победоносцу

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о благословении защитников Украины

Предвечный Творче, Боже мира и добра, своей непостижимой силой стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа.

Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумраке угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над обидой. Подведи всякого, кто споткнется; верни каждого, кто потеряется; повесели каждого, израненного сердцем; воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа — его щитом и его надеждой. А в грозном клокотке боя дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе.

Боже, пусть будет завтра, и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины — украинский воин! Аминь.

Молитва Богородице для женщин за мужа-военного

О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, Неба и земли казацкой Царицы! Прими мою, Рабы Божьей (имя) молитву за мужа моего, и защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы был милостив к лжи нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое и с верою и любовью кланяется благовестной иконе Твоей. Будь милосердна к Рабу Божьему (имя) и защити его Свою силой! Ибо молюся к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к Всемогущей Заступнице и Виновнице спасения нашего! Сохрани соборность земли нашей Украинорусской, покрой нас Святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей правда Господня, и да сохранится в народе нашем святодедский язык и обычаи. Аминь.

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