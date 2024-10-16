Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 16 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

16 октября по новому церковному календарю вспоминают святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского. О традициях и приметах 16 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Что касается того, какой сегодня праздник церковный по новому церковному календарю, то 16 октября (29 октября по старому) встречают день памяти святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

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Лонгин жил в I веке. Он был одним из римских стражей, которые сторожили крест с распятым Христом. Их называли центурионы. И да - Лонгин был тем, кто пронзил копьем распятого Иисуса, когда тот был уже умершим. По преданию, у Лонгина была катаракта, но в момент, когда он ударил Иисуса копьем, кровь брызнула на лицо стража - и он исцелился. После сделанного сотник Лонгин раскаялся и принял христианскую веру.

Позже Лонгин охранял Гроб Господень и видел, как Христос воскрес. Когда сотника хотели подкупить, чтобы он дал ложные показания - якобы тело Иисуса выкрали его ученики - тот отказался. Вместе с другими он отправился в Каппадокию, где проповедовал учение об Иисусе Христе. Но когда вернулся домой, то об этом узнали старейшины города, и убедили Понтия Пилата, что сотника нужно убить. За Лонгином послали стражников, но сотник сам их встретил, усадил за стол и накормил. Воины понятия не имели, у кого они в гостях. Когда в ходе разговора выяснилась цель их визита, Лонгин и его сподвижники признались, кто они и попросили стражников исполнить долг. Те предложили сотнику бежать - он отказался и вместе с другими его казнили. Головы мучеников воины выбросили на свалке за городом. Спустя время в Иерусалим пришла слепая женщина, которой было видение: ей явился Лонгин и попросил похоронить его голову. Женщина нашла голову мученика, и в тот момент, когда коснулась ее, то прозрела.

Мощи Лонгина Сотника находятся в Риме, в церкви Святого Августина. В Ватикане, в соборе Святого Петра хранится наконечник копья сотника.

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то 16 октября поминают преподобного Лонгина, вратаря Печерского, который жил в XIII-XIV веках. Он проходил послушание в Киево-Печерской обители, и за смиренное трудолюбие и молитвенное усердие получил от Бога дар предвидения.

Лонгин запомниля тем, что добрых людей, которые посещали Лавру, он ободрял, а злых, напротив - разоблачал и приводил к покаянию.

Какой сегодня праздник по старому стилю

Церковный праздник 16 октября по старому стилю - день памяти святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю, что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 16 октября

Приметы этого дня говорят, какой будет погода и когда ударят первые морозы:

вороны ходят по земле - быть теплу;

день выдался теплым - морозы будут аж в ноябре;

воробьи стаями летают с места на место - быть ненастью;

шиповник снова зацвел - осень будет теплой и долгой;

галки устроили птичий базар - к теплой погоде.

В народном календаре 16 октября - праздник Лонгин Сотник, Лонгин. Считается, что в этот день солнечный свет обладает целебной силой.

Что нельзя делать 16 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные поверья также рассказывают, что сегодня нельзя делать - считается, что в этот день не стоит начинать дела, для которых нужно напрягать зрение - можно его потерять.

Что можно делать 16 октября

У святого Лонгина просят излечить болезни глаз и вернуть зрение. В народе мученик также считается охранником врат между светом и тьмой, поэтому ему молятся с просьбой защитить дом от зла, нечисти и несправедливости.

На церковный праздник 16 октября нужно постараться больше времени провести на воздухе и погреться под солнечными лучами - считается, что они могут исцелить от недугов. Также нужно вынести на солнце зимние вещи.

16 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Евгений, Алексей, Георгий, Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма.

По старому стилю именины празднуют Денис, Иван, Павел, Петр.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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