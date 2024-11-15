Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 16 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

16 ноября по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 апостолов Христа Левия Матфея. В народном календаре - Матвеев день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 16 ноября по новому календарю (29 ноября по старому) - день памяти апостола Левия Матфея, автора Евангелия от Матфея.

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Левий Матфей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Известно, что он был родом из состоятельной семьи и работал мытарем - человеком, который собирал пошлину. Но после встречи с Иисусом Христом жизнь его кардинально изменилась: он принял христианство, раздал свое имущество нищим и стал проповедовать вместе с Иисусом. После казни Христа, апостол Матфей написал первое каноническое Евангелие - Евангелие от Матфея.

Погиб апостол Левий Матфей от рук идолопоклонников - его казнили за отказ поклоняться идолам. Тело апостола в гробу бросили в воду. Когда его удалось достать, то мощи святого оказались нетронуты. Ныне они находятся в кафедральном соборе итальянского города Салерно.

Какой церковный праздник 16 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 16 ноября

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и будущем урожае:

снега еще нет - год будет неурожайным;

звезды яркие на небе - к похолоданию;

иней с утра - будет потепление;

заморозки утром - к стуже и метели;

облака низко плывут - к морозу.

В народе прозвали 16 ноября праздник Матвеев день. Говорят, что если в этот день дует сильный ветер, то метели и вьюги будут до самого Николая.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 16 ноября не следует гневаться, ругаться, лениться, отчаиваться, отказывать в помощи. Так как начался Рождественский пост, то нельзя устраивать шумные застолья.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - не следует пересчитывать мелочь, иначе весь год будет финансово трудным. Также в этот день в старину ожидали сильных ветров и старались уберечься от них - считалось, что они могли не только нанести ущерб хозяйству, но и подорвать здоровье.

Что можно делать 16 ноября

В православный праздник сегодня у святого Матфея просят защитить от искушений, укрепить веру в людей, помощи в финансовых делах. Апостол считается покровителем всех, кто имеет дело с финансами и творчеством, дает вдохновение писателям и журналистам.

В народе 16 ноября называют гостевым днем - принято ходить друг к другу в гости, но на стол можно ставить только постную пищу. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 16 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Матвей, Дмитрий, Иван, Василий, Михаил, Виктор.

По старому стилю день ангела у Анны, Александра, Богдана, Василия, Викентия, Владимира, Евдокии, Ивана, Ильи, Николая, Павла, Петра, Сергея, Федора.

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