Какой церковный праздник отмечают верующие 15 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

15 апреля по новому церковному календарю чтут память благоверного киевского князя Мстислава Владимировича. Также в этот день отмечают день памяти известной Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 15 апреля (28 апреля по старому стилю) - день памяти благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

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Мстислав I Владимирович - древнерусский князь из династии Рюриковичей, великий князь Киевский, князь Новгородский.

Родился Мстислав в 1076 году и был старшим сыном Владимира Мономаха и его первой жены Гиты (дочери английского короля Гарольда II Годвинсона). Также Мстислав Великий, как его называли, был последним князем, который удерживал единство Киевского государства.

Мстислав княжил в Новгороде, Ростове, правил с отцом в Киеве. В 1096 году он разбил черниговского князя Олега Святославича и заставил его взять участие в Любецком съезде 1097, где было заключено соглашение о прекращении княжих распрей, а также установлен принцип наследования князьями земель своих родителей.

Также князь Мстислав принимал участие в организованных отцом походах на половцев, эстов. После смерти отца он в 1125 году занял киевский стол и продолжал оборонять государство от врагов. Он совершил ряд походов в Полоцкое княжество, успешно воевал с литовцами. Киевское государство во времена правления князя имело огромный международный престиж и многочисленные династические связи с западноевропейскими королевскими дворами.

Умер князь Мстислав 15 или 14 апреля (по разным источникам) 1132 (или 1133 года), похоронен в церкви Федоровского монастыря, который он же и построил в Киеве. В XIV веке церковь причислила его к лику святых.

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15 апреля по новому церковному календарю почитают образПресвятой Богородицы Владимирская, который изначально называется Вышгородская. Эта святыня - древнейшая среди семнадцати Богородичных икон, упомянутых в церковном календаре.

По преданию, этот образ Божией Матери написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезничали Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Написана икона в древнем иконографическом стиле "Елеуса", то есть "Умиление" ("Нежность") - Богородица и младенец прильнули друг к другу щеками, словно ведут внутренний диалог между собою, а тот, кто обращается к иконе, как будто становится участником их разговора.

Историки установили, что во втором десятилетии ХІІ века икону Богоматери "Нежность" передали из Константинополя в Киев святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу - в качестве приданого княжне из рода Мономаховичей. Она выходила замуж за Исаака, младшего сына императора Алексея Комнина.

Икона попала в Вышгород не сразу, вероятно, что до этого она находилась в Софии Киевской. В 1136 году икону поместили в монастыре в Вышгороде. При святом образе произошло много чудесных исцелений - поклониться ему приезжало много паломников. Именно из монастыря через несколько десятков лет сын Юрия Долгорукого, владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский вывез икону во Владимир-на-Клязьме (этот случай считают похищением). Сейчас Владимирская икона Божьей Матери находится при Третьяковской галерее (РФ).

Какой церковный праздник 15 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Тита, чудотворца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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Также сегодня, как по старому, так и по новому стилю - Великий вторник, второй день последней недели Великого поста, которая называется Страстная неделя. Во вторник вспоминают, как Иисус обличил фарисеев и книжников и Его притчи о Страшном суде, конце света, десяти девах, талантах и дани кесарю.

О чем говорят приметы на 15 апреля

По приметам дня судят о погоде и каким будет лето:

красное солнце на заре - будет ветренно;

яркое солнце - жди дождя;

сильный ветер сегодня - установится погожая погода;

снег пошел - значит, лето будет прохладным, а если дождь, то теплым.

С этого дня пасечники начинают выставлять улья на улицу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 апреля, как и в другой день, не следует ссориться, ругаться, ссориться, отказывать в помощи, обижать животных, птиц, вредить пчелам.

Продолжается Великий пост, Страстная неделя - самая строгая. В Великий вторник разрешено есть горячие блюда без масла. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует вытряхивать подушки и матрасы, чтобы не вытрясти благополучие, а также в этот день не советуют давать деньги в долг.

Что можно делать 15 апреля

к святым апостолам об исцелении от хронических болезней и материальном благополучии.

Чудотворная Вышгородская икона Божией Матери прославилась своими исцелениями. В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богоматери - просят спасения от самых тяжелых недугов, особенно от болезней сердца и глаз, а также защиты для дома и близких.

Святой образ Богоматери покровительствует воинам, его просят усмирить вражду и помочь установить мир, обрести благоразумие. Также Вышгородская Богородица славится как покровительница брака и семьи.

По народным традициям 15 апреля у пчеловодов принято особое внимание уделять пчелам. Также сегодня готовят целебные отвары из почек калины и рябины.

Кто отмечает день ангела 15 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Андрей, Василиса, Виктор, Кондрат, Мстислав, Трофим.

По старому стилю день ангела у Поликарпа, Тита.

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