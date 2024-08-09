10 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Лаврентия и других. В народе день прозвали Лаврентий Зоречник. Рассказываем о традициях и приметах 10 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
10 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
10 августа по новому церковному календарю (23 августа по старому) - день памяти священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
Архидиакон Лаврентий, папа Сикст, диаконы Феликиссим и Агапит и воин Роман жили в Риме, в 258 году, во времена правления императора Валериана, и пострадали за исповедание христианства.
Папа Сикст сначала был проповедником в Испании, а после мученической смерти папы Стефана стал епископом Рима. Быть папой на то время означало идти на верную смерть, поэтому в скором времени схватили и Сикста. Его и диаконов - Феликиссима и Агапита - заключили в темницу. Архидиакон Лаврентий был его помощником и хотел последовать за епископом, но Сикст не разрешил ему - мол, Лаврению еще не время умирать и попросил позаботиться его о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. О сокровищах услышали стражники, арестовали Лаврентия и тоже бросили в темницу - чтобы узнать, где находятся сокровища.
В темнице Лаврентий своими молитвами совершал чудеса: одних исцелял, для других - был наставником, кто-то приходил к нему за крещением. Сам начальник тюрьмы Ипполит и его семья приняли христианство. Где лежат сокровища, Лаврентий так и не сказал, но в день своей казни указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала церковь: "В них и хранится все церковное богатство, - молвил архидиакон. - Все, кто жертвует слабым и обиженным, получают сокровища в Царствии Небесном".
Церковный праздник 10 августа по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти апостолов от 70-ти Прохора, Пармена и других.
О чем говорят приметы на 10 августа
По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима:
- жаркая погода 10 августа - осенью будет много дождей;
- сильный дождь в этот день - осень будет затяжной;
- листья на липе пожелтели - осень наступит рано;
- день погожий - рыбалка до конца лета будет удачной;
- порывистый ветер - к теплой и тихой погоде;
- вода в водоемах спокойная сегодня - осень и зима будут теплыми;
- утром выпал иней - к ранней и холодной зиме;
- желуди уродились - в следующем году будет хороший урожай.
В народе 10 августа - праздник Лаврентий Зоречник. Прозвали его так из-за очень красивых рассветов и закатов, которые в это время обычно бывают алого и багрового цвета. Народный праздник 10 августа также известен как Лаврентьев день, Прохоры-Пармены, Прохоров день.
Что нельзя делать 10 августа
10 августа, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия и ругани, сплетен и клеветы, зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи и милостыне тому, кто просит.
В народе считается, что в Лаврентьев день нельзя лениться - это к финансовым проблемам, а также не стоит говорить о своих планах - им не суждено будет сбыться.
До праздника Успение Пресвятой Богородицы продолжается Успенский пост - тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.
Что можно делать 10 августа
Святого Лаврентия считают целителем глазных болезней, поэтому в молитвах к нему обращаются с просьбами исцелить болезни глаз и вернуть зрение.
Также в народе считается, что святой помогает защитить от сглаза. Сегодня хорошо заниматься хозяйственными делами дома и на огороде, заканчивать уборку урожая. День благоприятный для путешествий, командировок. В старину на Лаврентия среди молодых девушек был обычай: нужно было найти цветок ромашки и везде носить его с собой - тогда в течение месяца встретишь свою судьбу.
10 августа - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.
По старому стилю именины празднуют Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Анастасия, Елена, Ирина.