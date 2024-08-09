Какой церковный праздник отмечают 10 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

10 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Лаврентия и других. В народе день прозвали Лаврентий Зоречник. Рассказываем о традициях и приметах 10 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

10 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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10 августа по новому церковному календарю (23 августа по старому) - день памяти священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

Ар­хи­ди­а­кон Лав­рен­тий, па­па Сикст, диа­ко­ны Фе­ли­кис­сим и Ага­пит и во­ин Ро­ман жили в Риме, в 258 году, во времена правления императора Валериана, и пострадали за исповедание христианства.

Папа Сикст сначала был проповедником в Испании, а после мученической смерти папы Стефана стал епископом Рима. Быть папой на то время означало идти на верную смерть, поэтому в скором времени схватили и Сикста. Его и диаконов - Фе­ли­кис­сима и Ага­пита - заключили в темницу. Архидиакон Лаврентий был его помощником и хотел последовать за епископом, но Сикст не разрешил ему - мол, Лаврению еще не время умирать и попросил позаботиться его о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. О сокровищах услышали стражники, арестовали Лаврентия и тоже бросили в темницу - чтобы узнать, где находятся сокровища.

В темнице Лаврентий своими молитвами совершал чудеса: одних исцелял, для других - был наставником, кто-то приходил к нему за крещением. Сам начальник тюрьмы Ипполит и его семья приняли христианство. Где лежат сокровища, Лаврентий так и не сказал, но в день своей казни указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала церковь: "В них и хранится все церковное богатство, - молвил архидиакон. - Все, кто жертвует слабым и обиженным, получают сокровища в Царствии Небесном".

Церковный праздник 10 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти апостолов от 70-ти Прохора, Пармена и других.

О чем говорят приметы на 10 августа

По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима:

жаркая погода 10 августа - осенью будет много дождей;

сильный дождь в этот день - осень будет затяжной;

листья на липе пожелтели - осень наступит рано;

день погожий - рыбалка до конца лета будет удачной;

порывистый ветер - к теплой и тихой погоде;

вода в водоемах спокойная сегодня - осень и зима будут теплыми;

утром выпал иней - к ранней и холодной зиме;

желуди уродились - в следующем году будет хороший урожай.

В народе 10 августа - праздник Лаврентий Зоречник. Прозвали его так из-за очень красивых рассветов и закатов, которые в это время обычно бывают алого и багрового цвета. Народный праздник 10 августа также известен как Лаврентьев день, Прохоры-Пармены, Прохоров день.

Что нельзя делать 10 августа

10 августа, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия и ругани, сплетен и клеветы, зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи и милостыне тому, кто просит.

В народе считается, что в Лаврентьев день нельзя лениться - это к финансовым проблемам, а также не стоит говорить о своих планах - им не суждено будет сбыться.

До праздника Успение Пресвятой Богородицы п​​родолжается Успенский пост - тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать 10 августа

Святого Лаврентия считают целителем глазных болезней, поэтому в молитвах к нему обращаются с просьбами исцелить болезни глаз и вернуть зрение.

Также в народе считается, что святой помогает защитить от сглаза. Сегодня хорошо заниматься хозяйственными делами дома и на огороде, заканчивать уборку урожая. День благоприятный для путешествий, командировок. В старину на Лаврентия среди молодых девушек был обычай: нужно было найти цветок ромашки и везде носить его с собой - тогда в течение месяца встретишь свою судьбу.

10 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.

По старому стилю именины празднуют Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Анастасия, Елена, Ирина.

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