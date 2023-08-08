День строителя в Украине отмечают в середине августа - мы собрали красивые поздравления.

Украина отметит День строителя 2023 во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 13 августа. Важность этой профессии сложно переоценить, ведь мы пользуемся результатом их трудов ежедневно. Мы собрали красивые поздравления и авторские картинки, которым можно поздравить знакомых строителей.

День строителя – история праздника

День строителя – этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Интересные факты про строителей

У строителей есть традиционное посвящение в профессию для новеньких: молодой работник должен откусить кусок хлеба с солью, подержать руки над чашей с огнем, а также одеть каску и пройти "испытание" кирпичом.

Видео дня

Некоторые строители вешают над входом обереги, которые обеспечивают безопасность работы, или носят с собой для защиты монеты или зерна. Часто также разбивают бутылку шампанского о первую плиту для привлечения удачи.

Самым удачным днем для постройки нового дома со времен давних славян считаются вторник и четверг. Большое значение имело место для строительства. Ни в коем случае нельзя было строить на перекрестке или пересечении дорог, а особенно на месте могилы или чьей-то гибели.

Плохой приметой среди строителей считается строить что-то возле бузины - существует поверье, что жизнь в здании возле этого растения будет несчастливой.

Поздравления с Днем строителя 2023

Всех строителей поздравить

С важным праздником спешим.

Пожелать успехов новых

В деле вашем мы хотим.

Пусть фундамент будет прочным

И в работе, и в семье.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть всегда везет в судьбе.

***

С днем строителя сегодня

Поздравляем от души.

Заложить фундамент новый

Ты сегодня поспеши!

Пусть работы будет много,

Стройки будут пусть крепки.

Пусть трещат по швам от денег

В день зарплаты кошельки!

***

Все время строить для кого-то

Наверно сложная работа.

Вам пожелать сейчас хочу

По золотому кирпичу.

У каждого чтоб был дворец,

Иль скромный замок наконец,

Чтобы никто сказать не смог,

Что вы сапожник без сапог.

***

В день строителя желаю

Счастье строить на века,

Будет пусть фундамент прочным,

И стена будет крепка.

Я желаю, чтобы строек

Вечный гул не умолкал,

И в стране нашей строитель

Каждый чтоб счастливым стал.

***

С днем строителя, ура!

Будет пусть к вам жизнь щедра,

И за ваш нелегкий труд

Счастье небеса дадут.

Ярких, радостных минут,

Пусть дома быстрей растут,

Пусть сопутствует успех,

И найдет удача всех.

***

Поздравляю с Днём строителя! Желаю минимум трудностей и затрат, желаю максимум сил и удачи в делах строительства, да и в личных делах тоже. Пусть каждый день строится по плану вдохновения, везения и благополучия. Пусть каждый проект — не важно, рабочий или жизненный — венчается успехом!

***

Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником и хочу пожелать эффективного и созидательного труда, счастья и здоровья, успехов и благополучия. Пусть работа приносит вам удовольствие!

***

Пусть каждый проект будет наполнен любовью и выполнен с душой! Пусть каждое начатое дело завершается обязательно успехом. Желаю, чтобы личного времени хватало на реализацию любых планов, с праздником строителя тебя!

***

С днём строителя тебя поздравляю! Хочу пожелать тебе такой же размеренной и планомерной жизни, как твоя работа: кирпич к кирпичу, стена к стене. Пусть никто не огорчает тебя. И пусть твои дела складываются благополучно.

***

В день строителя примите поздравления, ведь созидать — это нелёгкий труд. Вы по крупицам создаёте, воплощаете в яркую реальность задумки из безмолвных чертежей на бумаге. Сил вам, здоровья богатырского, энергии и успехов в стройке и по жизни.

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