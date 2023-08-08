Украина отметит День строителя 2023 во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 13 августа. Важность этой профессии сложно переоценить, ведь мы пользуемся результатом их трудов ежедневно. Мы собрали красивые поздравления и авторские картинки, которым можно поздравить знакомых строителей.
День строителя – история праздника
День строителя – этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
Интересные факты про строителей
У строителей есть традиционное посвящение в профессию для новеньких: молодой работник должен откусить кусок хлеба с солью, подержать руки над чашей с огнем, а также одеть каску и пройти "испытание" кирпичом.
Некоторые строители вешают над входом обереги, которые обеспечивают безопасность работы, или носят с собой для защиты монеты или зерна. Часто также разбивают бутылку шампанского о первую плиту для привлечения удачи.
Самым удачным днем для постройки нового дома со времен давних славян считаются вторник и четверг. Большое значение имело место для строительства. Ни в коем случае нельзя было строить на перекрестке или пересечении дорог, а особенно на месте могилы или чьей-то гибели.
Плохой приметой среди строителей считается строить что-то возле бузины - существует поверье, что жизнь в здании возле этого растения будет несчастливой.
Поздравления с Днем строителя 2023
Всех строителей поздравить
С важным праздником спешим.
Пожелать успехов новых
В деле вашем мы хотим.
Пусть фундамент будет прочным
И в работе, и в семье.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть всегда везет в судьбе.
***
С днем строителя сегодня
Поздравляем от души.
Заложить фундамент новый
Ты сегодня поспеши!
Пусть работы будет много,
Стройки будут пусть крепки.
Пусть трещат по швам от денег
В день зарплаты кошельки!
***
Все время строить для кого-то
Наверно сложная работа.
Вам пожелать сейчас хочу
По золотому кирпичу.
У каждого чтоб был дворец,
Иль скромный замок наконец,
Чтобы никто сказать не смог,
Что вы сапожник без сапог.
***
В день строителя желаю
Счастье строить на века,
Будет пусть фундамент прочным,
И стена будет крепка.
Я желаю, чтобы строек
Вечный гул не умолкал,
И в стране нашей строитель
Каждый чтоб счастливым стал.
***
С днем строителя, ура!
Будет пусть к вам жизнь щедра,
И за ваш нелегкий труд
Счастье небеса дадут.
Ярких, радостных минут,
Пусть дома быстрей растут,
Пусть сопутствует успех,
И найдет удача всех.
***
Поздравляю с Днём строителя! Желаю минимум трудностей и затрат, желаю максимум сил и удачи в делах строительства, да и в личных делах тоже. Пусть каждый день строится по плану вдохновения, везения и благополучия. Пусть каждый проект — не важно, рабочий или жизненный — венчается успехом!
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Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником и хочу пожелать эффективного и созидательного труда, счастья и здоровья, успехов и благополучия. Пусть работа приносит вам удовольствие!
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Пусть каждый проект будет наполнен любовью и выполнен с душой! Пусть каждое начатое дело завершается обязательно успехом. Желаю, чтобы личного времени хватало на реализацию любых планов, с праздником строителя тебя!
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С днём строителя тебя поздравляю! Хочу пожелать тебе такой же размеренной и планомерной жизни, как твоя работа: кирпич к кирпичу, стена к стене. Пусть никто не огорчает тебя. И пусть твои дела складываются благополучно.
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В день строителя примите поздравления, ведь созидать — это нелёгкий труд. Вы по крупицам создаёте, воплощаете в яркую реальность задумки из безмолвных чертежей на бумаге. Сил вам, здоровья богатырского, энергии и успехов в стройке и по жизни.