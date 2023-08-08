Когда День ветеринара в Украине и что пожелать в праздник любимому врачу.

Ежегодно в августе свой профессиональный праздник отмечают все ветеринары Украины. Пожелайте в этот день бесконечно добрым людям очень нужной и порой опасной профессии здоровья и отправьте им теплые слова благодарности.

Когда День ветеринара в Украине

День ветеринара в Украине отмечают ежегодно во второе воскресенье августа. Эта дата была установлена в 2001 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы, чтобы "отметить весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды". Называется праздник - День работников ветеринарной медицины, и в этот день поздравляют всех причастных - от врачей до уборщиков помещений в ветлечебницах.

В 2023 году День ветеринара выпадает на 12 августа.

Видео дня

День ветеринара - поздравления

Сегодня День ветеринара!

Твоя работа нелегка:

Чем залечить корове рану,

Где сил найти и для быка,

Помочь и кошке, и собаке,

Спасти рыбешку от хандры...

Так наберись сполна отваги,

По жизни радостно иди.

Успехов в деле этом важном

Желаю я от всей души.

***

Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!

***

Поздравляю с Днём ветеринара!

Пусть за Ваши добрые дела

К Вам добро как ласковый котяра

Регулярно ходит помурчать.

Чтоб лечить, Вы сами не болейте,

Будьте счастливы. Вы очень нам нужны.

Вам желаю лучшего на свете,

Пусть всё сбудется, что загадали Вы.

***

С праздником! Вы настоящие ангелы для всех представителей животного мира - люди, которые спасают тех, кто не может сказать о том, что и где болит, пожаловаться и рассказать о своих переживаниях. Вы понимаете животных без слов, а большое и доброе сердце вселяет силы и уверенность. С Днем ветеринара!

***

Пусть ваши пациенты

Поменьше скалятся на вас.

Пусть только благодарность

Исходит из их глаз.

Пусть будут будни проще

Без экстренных проблем,

Пусть будет больше радостных

На работе у вас тем.

Устойчивости к стрессу,

Ведь пациенты не просты.

Здоровья и успехов,

И больше доброты.

***

С прекрасным и добрым праздником хочу поздравить вас, дорогие ветеринары! Вы люди с большими и открытыми сердцами. То тепло и внимание, которое проявляете вы к четвероногим пациентам, заслуживает большого уважения. Каждый человек должен стремиться делать мир добрее. У вас это получается очень хорошо. Счастья вашим семьям, света вашим душам и здоровья всем, кого вы лечите!

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С Днем ветеринара

Сердечно поздравляем,

Успехов в деле вашем

Мы от души желаем.

Пусть будет понимание

У вас и "пациентов",

А в жизни будет много

Восторженных моментов.

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От имени и по поручению всех пушистых, пернатых, хвостатых и прочих пациентов поздравляем наших Айболитов с профессиональным праздником - Днём ветеринара! Огромную благодарность за ваш благородный и гуманный труд вы всегда сможете прочесть в их глазах, ведь животные всегда искренни. Пусть ваш труд будет успешен, маленькие пациенты и их владельцы довольны и веселы, а вам, дорогие доктора - здоровья, благосостояния и личного счастья.

День ветеринара - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники и выходные в августе 2023 и как будем отдыхать на День Независимости.

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