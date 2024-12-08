Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 9 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

9 декабря по новому церковному календарю отмечают Зачатие Пресвятой Богородицы и вспоминают святую Анну, мать Девы Марии. В народном календаре - Анна Темная.О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 декабря по новому календарю (22 декабря по старому) - Зачатие Пресвятой Богородицы и день памяти святой Анны, матери Девы Марии.

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Анна жила в I веке до н.э. и была родом из семьи священника. Считается, что она родилась в Вифлееме, когда выросла, то вышла замуж за Иоакима. Они очень хотели иметь детей, но их не было у супругов в течение 50 лет. Известен случай, как Иоакиму даже запретили во время большого религиозного праздника принести жертву Богу из-за того, что у него нет детей. Расстроенный мужчина ушел в пустыню и стал там усердно молиться. Там ему ангел и принес благую весть - вскоре у них с супругой будет дочь. Эту же новость ангел рассказал и Анне: "…ты родишь Дочь благословенную. Ради Нее благословятся все роды земные. Чрез Нее дастся спасение всему миру…". Иоаким поспешил домой и встретил возле Золотых ворот Иерусалима Анну, идущую ему настречу - эта сцена изображена и в иконографии.

Так и произошло. На 15 день после рождения девочки ей дали имя - Мария. Анна была заботливой и внимательной и заботливой мамой. Когда Иоаким решил посвятить дочь Богу, то Анна уговорила его обождать, а в три года Марию ввели в Иерусалимский храм, где она и осталась как воспитанница.

Через 5-6 лет после этого Иоаким умер, по преданию на то время ему было 80 лет. Через два года умерла и святая праведная Анна, в возрасте 79 лет. Хотя есть и другая версия, католическая: согласно ей Анна прожила намного дольше и даже помогала Марии ухаживать за маленьким Иисусом.

Похоронили святую Анну в Иерусалиме, а при императоре Юстиниане II (около 710 года) ее мощи и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Сейчас частицы святых мощей находятся в разных церквях по всему миру.

Какой церковный праздник 9 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве и день памяти украинского святого, епископа Иннокентия. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 9 декабря

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и какой будет эта зима:

оттепель в это день - зима будет теплой;

ветер северный - к сильным заморозкам;

вода в колодце тихая и неподвижная - зима будет спокойной, если рябь на воде - то с вьюгами и метелями;

вода появилась на поверхности льда - скоро потеплеет.

снег ложится буграми - к хорошему урожаю.

В народе 9 декабря - праздник Анна Темная, Анна Зимняя. В старину в этот день старались всячески оберегать женщин, особенно беременных.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 9 декабря, как и в другой день, не следует сквернословить, ругаться, злиться, церковь не одобряет лени, жадности, зависти, нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней.

Зачатие Пресвятой Богородицы считается женским праздником. Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - не следует работать женщинам, особенно стирать, убирать, заниматься рукоделием. Также в этот день беременным нельзя разжигать огонь и брать в руки острые предметы, иначе роды будут трудными.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что можно делать 9 декабря

Праведную Анну считают покровительницей брака и рожениц, бедняков, рабочих, домохозяек. В православный праздник сегодня святой молятся о том, чтобы Бог дал детей, о легких родах, здоровье младенцев, семейном счастье, разрешении семейных неурядиц.

Кто отмечает день ангела 9 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна.

По старому стилю день ангела у Николая, Даниила, Юлиана, Георгия, Василия, Петра, Назара, Афанасия, Ильи, Якова.

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