Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 25 ноября по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 ноября по новому церковному календарю отмечают освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве, а также украинского святого - епископа Иннокентия. В народном календаре - Юрьев день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 ноября по новому календарю (9 декабря по старому) - годовщина освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца, в Киеве, а также день памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

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Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых, вошедших в историю православия. С давних времен у киевских князей был обычай основывать храмы в честь своих ангелов-хранителей.

Равноапостольный князь Владимир - в крещении Василий - построил в Киеве и Вышгороде храмы имени святителя Василия Великого, князь Изяслав I - в крещении Димитрий - возвел храм и монастырьв Киеве во имя святого великомученика Димитрия. Князь Ярослав Мудрый, который в крещении получил имя Георгий, положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия, а также построил храм во имя великомученицы Ирины, ангела-хранителя своей супруги Ингигерды.

Храм в честь великомученика Георгия, Георгиевская церковь, - это один из первых монастырских киевских храмов, построенный в XI веке. Он находился перед вратами Святой Софии, на углу современной Владимирской улицы и Георгиевского переулка. Известно, что на его строительство князь Ярослав отдал большие средства, а самом строительстве принимали участие большое количество людей. Георгиевская церковь упоминается в Лаврентьевской летописи, согласно которой храм мог быть освящен 26 ноября 1051 года святителем Иларионом, митрополитом Киевским. Разрушен этот храм был, вероятно, в результате упадка древней части Киева после того, как город разорила орда хана Батыя в 1240 году.

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Святитель Иннокентий ( в миру Иван Кульчицкий) родился в 1861 году на Черниговщине. Он походил из старинного украинского шляхетского рода Кульчицких с Волыни. Юношей Иван поступил в Киевскую духовную академию, а в 1710 году принял монашеский постриг с именем Иннокентий и стал преподавателем Славяно-греко-латинской академии префекта и профессором богословия.

В 1719 году Иннокентия перевели в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга, спустя год он стал ее наместником. Еще через год принял епископский сан, возглавлял Переяславскую епархию, участвовал в пекинской духовной миссии в Китае. В 1727 году по решению Священного Синода был удостоен ношения титула епископа Иркутского и Нерчинского. Служба Иннокентия была трудна - он занимался воцерковлением людей разного этноса, некрещенных и не понимающих сущности христианства. вплоть до смерти Иннокентий не получал никакого жалованья и часто нуждался в средствах. При Вознесенском монастыре в Иркутске он открыл монгольскую и русскую школы, содержал их на скудную материально-финансовую помощь, но заботился о достойных учителях, учебниках, одежде и продовольствии для учащихся.

Известен случай весной 1728 года, когда была сильная засуха, епископ благословил священнослужителей церквей в Иркутске совершать литургию с приложением молебна о прекращении природной стихии и чтения Акафиста Божией Матери каждую субботу - до дня памяти пророка Божия Илии. По молитвам святителя и духовенства наступила буря с сильным дождем, и засуха была остановлена.

Также Иннокентий начал строительство каменного Вознесенского монастыря в городе Иркутске вместо деревянного, а границы его епархии расширились вплоть до Селенгинского, Якутского и Илимского округов. Из-за сурового климата, епископ рано умер - в 1731 году. В 1764 году его нетленные мощи были найдены, которые, как оказалось, имеют целебную силу. Много людей со всей Сибири шли для почитания мощей святого и за исцелением. В 1805 году святителя причислили к лику святых.

Любовь Бурятии к святому взволновала советский режим, и в 1921 году мощи перевезли в Россию, где они затерялись. Лишь со временем их нашли в Ярославском историко-архитектурном музее, а в 1990 году торжественно перенесли в Знаменский собор в Иркутске.

Какой церковный праздник 26 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 26 ноября

По погоде этого дня судят, какими будут зима и урожай:

дождь в этот день - в следующем году будет хороший сенокос;

намело много снега - жди хороший урожай;

вороны каркают - к потеплению;

звездное небо - будет сильный холод;

мелкий снег сыпет - жди сильные морозы, а если идет крупными хлопьями - к теплу.

В народе прозвали 26 ноября праздник Юрьев день, Юрий Осенний, Егор Осенний. В народе говорят: "Юрий замостит, а Николай загвоздит". Это означает, что если на Юрьев день все прихватит морозцем, то на Николу Зимнего наступят настоящие холода.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 ноября, как и в любой другой день, следует воздерживаться от гнева, ругани, нельзя завидовать, скупиться, лениться, отчаиваться, обижать людей и животных и отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует ходить на охоту и отправляться в дальнюю дорогу, а если поездку перенести нельзя, то советуют помолиться о ее благополучном завершении.

Что можно делать 26 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святителю Иннокентию - просят укрепить веру и исцеления от блезней.

Георгия Победоносца считают покровителем земледельцев и воинов, святого просят о защите от врагов и недоброжелателей, помощи в бою, уберечь людей от злобы, а домашнего скота - от диких зверей.

В народе считается, что для того, чтобы заслужить благосклонность святого, нужно хорошо потрудиться сегодня. Также к этому дню старались рассчитаться со всеми долгами - чтобы грядущий год был удачным и денежным.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 26 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков.

По старому стилю день ангела у Ивана, Германа.

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