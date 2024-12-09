Народный праздник 9 декабря известен под названиями Анна Зимняя, Зачатие Богородицы, Юрьев день, Юрий Холодный.

9 декабря в народе считается счастливой датой для владельцев скота, но трудной и неудачной в целом. А верующие отмечают большое христианское торжество. Узнайте, какой сегодня праздник наступает у украинцев, что запрещено делать и какие есть давние приметы.

Что отмечаем 9 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня наступает Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв преступлений геноцида.

Православные по новому стилю празднуют Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной и чествуют архиепископа Софрония Кипрского. По старому календарю чтят святого и великомученика Георгия Победоносца. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 9 декабря отмечают христиане.

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В день Зачатие Богородицы женщины молятся её матери праведной Анне о счастье, благополучии и крепком здоровье своих детей. Бездетные просят легкой беременности и успешного рождения малыша. Люди верили, что молитва при бесплодии сегодня обязательно будет услышана.

9 декабря считается удачной датой для владельцев скота. Если в этот день позаботиться о животных, перевести в утепленный хлев и угостить гостинцами, то в следующем году они будут здоровыми и плодовитыми.

В целом праздник сегодня считается опасным и несчастливым. Наши предки старались не выходить из дома без большой необходимости, боясь заболеть или столкнуться с агрессивными лесными зверьми. День посвящали работе по дому - ремонту, починке сломанных вещей, уборке.

Кто родился 9 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинник этого дня имеет уверенный, упрямый, инициативный характер. Старается во всем быть первым и не боится применять нестандартные методы. Не может долго сидеть без дела.

Что нельзя делать 9 декабря

Неудачный день для рыбалки, охоты, походов в дикие природные места.

Не стоит одеваться не по погоде, мочить ноги, игнорировать перчатки и шапку. Повышается риск заболеть.

Праздник 9 декабря не подходит для свадьбы.

Не стоит переедать и пить алкоголь, иначе в будущем начнутся проблемы с желудком.

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