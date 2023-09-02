Народный праздник 3 сентября известен под названиями Василиса-Льняница, Домна доброродная, Домнин день, Фаддей-проповедник.

Православная церковь Украины 3 сентября чтит память священной мученицы Василисы Никомидийской и священномученика Анфиса Никомидийского, а также мученицы девы Домны. По старому церковному календарю в этот день чтили апостола от 70-ти Фаддея.

Наши предки в этот народный праздник начинали убирать лен на полях. В давние времена это растение было основным сырьем производства ткани для пошива одежды, скатертей, полотенец, постельного белья. Украинцы использовали льняную ткань для вышиванок. Собирать лён нужно было в хорошем настроении и во время работы не материться.

Также в народный праздник 3 сентября собирали урожай яблок и заготавливали яблочную консервацию на зиму. Наши предки сбором яблок занимались с утра, чтобы фрукты не успели нагреться и были покрыты росой. Считалось, что так в них сохранится максимум пользы. Для крепкого здоровья в этот день обязательно стоит съесть домашнее яблоко.

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Также в праздник 3 сентября хозяйки занимались заготовкой на зиму домашней капусты. Квасили капусту в больших дубовых бочках. Вместо уксуса, которого у наших предков не было, брали кислые ягоды клюквы и брусники. Квашеную капусту часто добавляли в украинский борщ зимой, когда свежих кочанов не было.

Дата 3 сентября считается очень удачной для любого творчества и рукоделия. Девушки в Киевской Руси часто посвящали этот день вышивке рушника. Осенью наступал период свадеб, и каждая украинка должна была успеть вышить свадебный рушник к помолвке, иначе невесту посчитают неумелой хозяйкой.

3 сентября - знак Зодиака

Рожденный 3 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня мечтательные и мудрые. Их размышления часто удивляют знакомых. Они хорошо проявляют себя в творческих и необычных профессиях, где требуется нестандартное мышление. Рожденные 3 сентября люди часто интересуются наукой, техникой, передовыми технологиями, а также современными методиками воспитания детей.

Что нельзя делать 3 сентября

В этот день не стоит слушать чужие советы - они принесут больше неприятностей, чем пользы. Лучше доверьтесь своей интуиции.

День считается неудачным для похода в гости и приема гостей.

3 сентября не совершайте необдуманных покупок и не тратьте деньги на эмоциях. Небрежное отношение к деньгам в этот день приведет к финансовым проблемам.

На улице в эту дату нельзя поднимать и забирать себе никакие предметы.

Приметы погоды 3 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода в этот день ясная, то ещё 4 недели будет солнечно.

Аисты уже улетели в теплые края - скоро похолодает.

Если крапива перестала жалить, то скоро наступит осенняя погода.

Мыши стали наглыми и чаще показываются людям - к морозной и суровой зиме.

Если куры полиняли, то скоро потеплеет.

Чем больше ягод на калине, тем холодней будет зима.

Много паутины между деревьями появилось - к теплому и солнечному сентябрю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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