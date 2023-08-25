Народный праздник 26 августа известен под названиями Тихон Страстной, Максим Исповедник.

Православная церковь 26 августа чтит память христианского монаха Максима Исповедника и святителя Тихона Страстного. В этот день обычно наступает похолодание и ощущается приход осени. В водоемах с этого периода уже не купаются из-за слишком холодной воды.

Этот народный праздник наши предки собирали сбору грибов. 26 августа поход за грибами всегда оканчивался очень удачно и приносил хороший улов. В лесах в этот период много белых грибов, а также подберезовиков, лисичек, сыроежек, польских грибов.

Также в народный праздник 26 августа занимались уборкой в сараях, хлевах и погребах. Помещения окуривали дымом полыни или чертополоха, чтобы отпугнуть вредителей и избавиться от грибков. Заменяли старые доски и вычищали остатки прошлогоднего урожая, а полы застилали свежей соломой.

Видео дня

В давние времена считалось, что Тихонов день является одним из лучших в году для заготовки сена. В праздник 26 августа сено сушили на солнце, окропляли святой водой и обходили с иконой и молитвой. Люди верили, что такой ритуал защитит сено от гниения и порчи.

Дата считается удачной для посева озимых культур, сбора урожая кукурузы, тыкв, дынь и арбузов, а также сбора винограда и приготовления вина из него. Сделанный в эту дату алкоголь получается вкусным и ароматным.

26 августа - знак Зодиака

Рожденный 26 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня напористые и целеустремленные. Они достигают больших высот по жизни, а знакомые и коллеги их очень уважают. Для них важно быть лучшими во всем. При этом такие люди сохраняют скромность и дружелюбие. Имеют сильное чувство морального долга и из-за этого часто отказываются от помощи.

Что нельзя делать 26 августа

В этот день нельзя работать на земле, в поле и в саду. Такой труд не принесет пользы и приведет к болям в спине.

Не стоит зацикливаться на плохом сегодня, вспоминать старые обиды и неудачи. Постарайтесь не унывать сегодня, иначе настроение испортится надолго. Также не стоит ругаться с родными, чтобы не испортить отношения надолго.

У православных продолжается Успенский пост, который накладывает запрет на употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также на развлечения, шумные вечеринки и вредные привычки.

Нельзя дарить и принимать в подарок предметы гигиены и полотенца в этот день - это принесет болезни.

Неудачный день для стрижки и окрашивания волос. Новая прическа не принесет радости.

Приметы погоды 26 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если сено начало сыреть, то конец августа будет дождливым и с высокой влажностью воздуха.

Если целую ночь не видно луны, то погода скоро испортится.

Ливень в этот день предвещает хороший урожай грибов и обилие меда на пасеке.

Над дорожками высоко поднимается пыль - к затяжному лету и теплому сентябрю.

Если вода в реке стала холодной, то уже скоро наступит погодная осень.

Тихий и легкий ветерок предвещает сухую и жаркую погоду, а шквал сулит ухудшение погоды.

Если среди дня на улице не видно ос и бабочек, то скоро пойдет дождь.

Сова всю ночь ухает - к резкой перемене погоды днём.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: