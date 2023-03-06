Православный праздник сегодня - день памяти преподобного Тимофея.

6 марта православные христиане чтят память святого Тимофея Олимпийского. УНИАН рассказывает, кем был святой, что можно делать 6 марта и какие есть запреты для этого дня.

Народный праздник 6 марта 2023 называют Тимофей Весновей - считалось, что после этого дня зима уже не страшна.

Церковный праздник 6 марта 2023 - день памяти преподобного Тимофея

О жизни святого известно немного. Тимофей родился в VIII веке в Италии. В юности он работал при монастыре "Символы", который находился возле горы Олимп. Поэтому Тимофей получил имя - Олимпийский.

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Уже во взрослом возрасте он избрал путь отшельника и в течение многих лет пробыл в уединении. Святой много путешествовал - в одиночестве ходил по лесам, горам, пустыням. За свой образ жизни и неперстанные молитвы получил дар исцеления и изгнания нечистой силы. Прожил преподобный до глубокой старости и умер в мире в 795 году.

Приметы на 6 марта

Этот день в народе прозвали Тимофеем Весновеем или Весновками - весна вступала в свои права. По приметам 6 марта судили о том, какой она будет:

какая погода на Тимофея Весновея - такой и вся весна будет;

если ласточки прилетели - скоро станет совсем тепло;

Воздух теплый и сухой - весна будет теплой и быстро пройдет;

ручьи потекли - сеять нужно рано;

перелетные птицы прилетели вовремя - будет хороший хлебный урожай.

Также по приметам, именно с этого дня начиналось сокодвижение в кленах и березах, поэтому пополнять запасы дров уже нельзя было.

Что можно делать 6 марта

6 марта старались сделать генеральную уборку - очистить дом от хлама, который скопился за зиму. Считалось, что так выбрасывают за порог все несчастья и беды. Этот день было принято было проводить вместе с близкими. Детей отправляли гулять на свежий воздух - чтобы здоровье было крепким. Сны в эту ночь считаются пророческими.

Что нельзя делать 6 марта

Вместе с природой просыпалась и нечисть, поэтому в этот день нельзя было выходить из дома, не выпив перед этим святой воды и не надев крестик. Также 6 марта категорически запрещалось употреблять спиртное: кто выпьет на Тимофея - попрощается с умом-разумом навсегда.

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