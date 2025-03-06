6 марта - интересный день с важными народными обычаями.

Сегодняшняя дата связана с несколькими народными обычаями и запретами. Мы разобрались, какой праздник 6 марта отмечается в мире и в Украине, что нужно сделать для счастья сегодня и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти равноапостольных Константина и его матери царицы Елены. Ей молятся о мудрости, терпении, крепкой вере, умении прощать, наставлении на правильный путь. По старому стилю верующие чтят Тимофея Олимпийского. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник стоит отметить христианам.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств сегодня нет. Народный праздник сегодня в Украине - Константинов день. Также 6 марта отмечается День ангела Елены.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились в этот день физик Иван Вакарчук, композитор Александр Билаш, журналиста Янина Соколова.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 6 марта праздник Всемирный день борьбы с глаукомой. Это одно из самых распространенных заболеваний глаз, которое при отсутствии лечения приводит к слепоте. Цель торжества - распространить знания о симптомах и лечения глаукомы, призвать людей не запускать болезнь.

Также в мире отмечаются сегодня праздники Английский день книги, Европейский день праведников, День без домашних заданий, День печенья Oreo.

Из мировых знаменитостей 6 марта родились скульптор и художник Микеланджело Буонарроти, кинорежиссер Анджей Вайда, писатель Габриэль Гарсиа Маркес, музыкант Девид Гилмор, баскетболист Шакил О'Нил,

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Константиновы круги. Наши предки в этот день святили колодцы и ходили вокруг них. Люди верили, что после такого нехитрого ритуала колодезная вода станет целебной.

Также в Константинов день принято молиться об упокое душ покойных и убирать могилы. По традиции, после ужина стоит оставить часть продуктов за столом для умерших родных.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о запретах этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. 6 марта принято чествовать умерших, поэтому нельзя плохо говорить о покойниках. Также под запретом сегодня ссоры, конфликты, употребление спиртного. Дурной приметой считается попусту тратить воду.

В эту дату есть такие погодные приметы:

если дует теплый ветер, то будет потепление;

береза начала выделять сок - к скорому разливу рек;

прилетели аисты - больше морозов не будет;

резко похолодало - впереди будет две недели заморозков.

Погода 6 марта в Украине будет по-весеннему теплой и сухой, но без солнца.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 6 марта отмечают Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена.

По старому стилю в праздник 6 марта поздравляют обладателей имён Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

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