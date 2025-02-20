Какой церковный праздник отмечают верующие 21 февраля, запреты дня, у кого именины.

21 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского, а также Козельщинскую (Козельщанскую) икону Божией Матери. В народе день прозвали Тимофей Весновей. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 февраля (6 марта по старому стилю) - день памяти святого Тимофея Олимпийского, пустынника, который жил в VIII веке.

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О жизни святого известно немного. Тимофей родился в Италии. С юных лет он начал работать при монастыре "Символы" возле горы Олимп. Так и получил свое имя - Олимпийский.

Во взрослом возрасте Тимофей решил стать отшельником и много лет провел в уединении. Святой много путешествовал - в одиночестве ходил по лесам, горам, пустыням. За свой образ жизни и непрестанные молитвы он получил от Бога дар исцеления и изгнания нечистой силы. Прожил преподобный до глубокой старости.

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Свое название Козельщинская (Козельщанская) Богоматерь получила от районного центра на Полтавщине - городка Козельщина. По преданию, образ был семейной реликвией казацкой семьи Козельских, основателей городка. Последний из семьи не имел потомков, поэтому свое имение и икону передал в 1863 году графине Софии Михайловне Капнист. Случилось так, что в 1880 году одна из дочерей графини Мария заболела параличом ног. Ее хотели везти к московским врачам, но накануне она так молилась иконе, что выздоровела. С тех пор Козельщинский образ стали считать чудотворным.

В 1882 году граф Владимир Иванович Капнист построил в городке храм в честь Пресвятой Богородицы и поместил там икону. На поклонение к ней стекалось огромное количество паломников. В 1909 году у чудотворной святыни побывал русский царь Николай II - просил у нее здоровья для своей дочери. С приходом большевиков, икону прятали по разным храмам на Полтавщине, а затем в Киеве, в одной из частных квартир.

С февраля 1993 года икона находится в Козельщанском Рождественско-Богородицком женском монастыре.

Создание Козельщинской иконы приписывают итальянским мастерам, а ее аналогией к является известная картина Леонардо да Винчи "Мадонна с веретеном".

Какой церковный праздник 21 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти великомученика Федора Стратилата и пророка Захария Серповидца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 21 февраля

В народном календаре 21 февраля - праздник Тимофей Весновей. Считается, что после этого дня зима уже не страшна, а по приметам судят, какой будет весна:

какая погода на Тимофея - такой и вся весна будет;

воздух теплый и сухой - весна будет теплой и быстро пройдет;

ручьи потекли - сеять нужно рано.

По приметам с этого дня начиналось сокодвижение в кленах и березах, поэтому рубить деревья нельзя.

Что нельзя делать 21 февраля

В церковный праздник 21 февраля церковь порицает сквернословие, ругань, сплетни, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Не следует отказывать в помощи и обижать животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: выходить из дома без нательного крестика, а также в этот день советуют быть очень осторожным со спиртными напитками - есть вероятность совершить глупость.

Что можно делать 21 февраля

Святого Тимофея называют заступником бедных, отцом сирот и утешением скорбящих. В православный праздник сегодня молятся преподобному с просьбами исцелить от болезней.

К Козельщинской иконе Богородицы обращаются чаще всего за исцелением от хромоты. Также существует народное поверье, что Богородица Козельщинская помогает молодым девушкам выйти замуж - говорят, хорошо, если молящийся будет чистить ризу на иконе.

В этот день принято делать генеральную уборку в доме и избавляться от накопившегося за зиму хлама - считается, что таким образом можно выбросить из дома все несчастья и беды. Сны в эту ночь считаются пророческими.

Кто отмечает день ангела 21 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Захар, Тимофей, Григорий, Даниил, Александр, Иван, Константин, Георгий, Павел, Ольга.

По старому стилю день ангела у Александра, Андрея, Захара, Макара, Петра, Саввы, Семена, Сергея, Степана, Федора.

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