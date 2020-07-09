Яркие фруктовые салаты: рецепты вкусного, витаминного блюда
Салаты из фруктов и ягод – вкусный и полезный десерт, который будет отличной альтернативой любым тортам, пирожным, конфетам или мороженому.
Вариантов рецептов фруктово-ягодных салатов множество. Для их приготовления чаще всего используют апельсины, груши, киви, яблоки, бананы и клубнику.
Фруктово-ягодный салат с мороженым
- Бананы - 1 шт.
- Киви - 1 шт.
- Абрикосы - 3 шт.
- Нектарин - 4 шт.
- Черешня - 8 шт.
- Мороженое пломбир - 200 г
- Шоколад - 10 г
Фрукты помыть. С бананов снять кожуру, нарезать мякоть маленькими кубиками. Снять кожицу с киви, нарезать мякоть кубиками.
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Абрикосы (спелые, но не очень мягкие) разрезать на две части, удалить косточки, мякоть нарезать кубиками. Удалить косточки из нектаринов и нарезать их кубиками.
Из черешни вырезать косточку, нарезать ягоды кубиками или крупными кусочками.
Все приготовленные фрукты положить в глубокую миску. Заправить салат мороженым. Перемешать. Положить его на 20 минут в холодильник, чтобы немного остыл.
Разложить фруктовый салат по креманкам. По желанию можно посыпать тертым шоколадом и измельченными орехами. Сверху можно положить шарик подтаявшего мороженого и сразу подать салат к столу.
Фруктовый салат с йогуртом
- Яблоко - 2 шт.
- Киви - 2 шт.
- Банан - 1 шт.
- Мандарин - 2 шт.
- Йогурт - 200 г
Из фруктов удалить семена и кожицу. Яблоки нарезать кубиками. Если салат будет подаваться не сразу, то сбрызнуть яблоки одной столовой ложкой лимонного сока, чтобы они не потемнели.
Нарезать остальные фрукты и добавить их в салатник. Перед подачей перемешать и заправить салат йогуртом. Витаминный фруктовый салат с йогуртом готов к употреблению.
Фруктовый салат "Только для взрослых"
- Апельсин - 1 шт.
- Грейпфрут - 1 шт.
- Груша - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Банан - 1 шт.
- Киви - 1 шт.
- Сок лимона - 0,5 шт.
- Коньяк - 2-3 ст. ложки
- Сахар - 2-3 ст. ложки
- Корица - 0,5-1 ч. л.
- Кокосовая стружка при подаче - по желанию
Апельсин очистить, нарезать толстыми кружочками, разобрать на ломтики. Грейпфрут очистить от кожуры и пленок.
Грушу очистить от семян, порезать на небольшие кусочки. Яблоко очистить от семян, нарезать так же, как и грушу.
Банан очистить от кожуры, нарезать толстенькими кружочками. Киви очистить и нарезать полукольцами.
Приготовление заправки. Смешать лимонный сок, коньяк, сахар и корицу.
Все ингредиенты смешать, полить фруктовый салат заправкой и снова перемешать. При подаче фруктовый салат при желании можно посыпать кокосовой стружкой.
Винегрет с манго и черносливом с фруктовой заправкой
- Свекла (средняя) - 3 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Лук красный - 1 шт.
- Манго - 1 шт.
- Чернослив (без косточек) - 100 г
- Мед (жидкий) - 1 ч. л.
- Горчица - 0,5 ч. л.
- Уксус винный - 1 ч. л.
- Сок лимонный - 1 ч. л.
- Оливковое масло (растительное) - 5-6 ст. л.
- Яблоко (зеленое, кислое) - 0,5 шт.
Свеклу помыть, обсушить, завернуть в фольгу и поставить запекаться в нагретую духовку до 180°С на 1-1,5 часа. Запеченную свеклу нарезать кубиками, положить в чашку и смешать с 1 столовой ложкой оливкового масла.
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Отваренные морковь и картофель почистить, нарезать кубиками. Манго почистить и также нарезать кубиками. Чернослив вымыть, обдать кипятком, разрезать пополам (или на 4 части). Красный лук – полукольцами.
Все овощи смешать в салатнице.
Приготовление заправки. Взбить в блендере половину яблока, обрезки манго с винным уксусом, лимонным соком, медом, оливковым маслом и горчицей.
Заправить салат и дать ему настояться в течение 30 минут в холодильнике.
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