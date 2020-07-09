Яркие фруктовые салаты: рецепты вкусного, витаминного блюда

Такие салаты не только легкий десерт, а еще и полезный перекус.

Салаты из фруктов и ягод – вкусный и полезный десерт, который будет отличной альтернативой любым тортам, пирожным, конфетам или мороженому.

Вариантов рецептов фруктово-ягодных салатов множество. Для их приготовления чаще всего используют апельсины, груши, киви, яблоки, бананы и клубнику.

Фруктово-ягодный салат с мороженым

Бананы - 1 шт.

Киви - 1 шт.

Абрикосы - 3 шт.

Нектарин - 4 шт.

Черешня - 8 шт.

Мороженое пломбир - 200 г

Шоколад - 10 г

Фрукты помыть. С бананов снять кожуру, нарезать мякоть маленькими кубиками. Снять кожицу с киви, нарезать мякоть кубиками.

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Абрикосы (спелые, но не очень мягкие) разрезать на две части, удалить косточки, мякоть нарезать кубиками. Удалить косточки из нектаринов и нарезать их кубиками.

Из черешни вырезать косточку, нарезать ягоды кубиками или крупными кусочками.

Все приготовленные фрукты положить в глубокую миску. Заправить салат мороженым. Перемешать. Положить его на 20 минут в холодильник, чтобы немного остыл.

Разложить фруктовый салат по креманкам. По желанию можно посыпать тертым шоколадом и измельченными орехами. Сверху можно положить шарик подтаявшего мороженого и сразу подать салат к столу.

Фруктовый салат с йогуртом

Яблоко - 2 шт.

Киви - 2 шт.

Банан - 1 шт.

Мандарин - 2 шт.

Йогурт - 200 г

Из фруктов удалить семена и кожицу. Яблоки нарезать кубиками. Если салат будет подаваться не сразу, то сбрызнуть яблоки одной столовой ложкой лимонного сока, чтобы они не потемнели.

Нарезать остальные фрукты и добавить их в салатник. Перед подачей перемешать и заправить салат йогуртом. Витаминный фруктовый салат с йогуртом готов к употреблению.

Фруктовый салат "Только для взрослых"

Апельсин - 1 шт.

Грейпфрут - 1 шт.

Груша - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Банан - 1 шт.

Киви - 1 шт.

Сок лимона - 0,5 шт.

Коньяк - 2-3 ст. ложки

Сахар - 2-3 ст. ложки

Корица - 0,5-1 ч. л.

Кокосовая стружка при подаче - по желанию

Апельсин очистить, нарезать толстыми кружочками, разобрать на ломтики. Грейпфрут очистить от кожуры и пленок.

Грушу очистить от семян, порезать на небольшие кусочки. Яблоко очистить от семян, нарезать так же, как и грушу.

Банан очистить от кожуры, нарезать толстенькими кружочками. Киви очистить и нарезать полукольцами.

Приготовление заправки. Смешать лимонный сок, коньяк, сахар и корицу.

Все ингредиенты смешать, полить фруктовый салат заправкой и снова перемешать. При подаче фруктовый салат при желании можно посыпать кокосовой стружкой.

Винегрет с манго и черносливом с фруктовой заправкой

Свекла (средняя) - 3 шт.

Морковь - 2 шт.

Картофель - 2 шт.

Лук красный - 1 шт.

Манго - 1 шт.

Чернослив (без косточек) - 100 г

Мед (жидкий) - 1 ч. л.

Горчица - 0,5 ч. л.

Уксус винный - 1 ч. л.

Сок лимонный - 1 ч. л.

Оливковое масло (растительное) - 5-6 ст. л.

Яблоко (зеленое, кислое) - 0,5 шт.

Свеклу помыть, обсушить, завернуть в фольгу и поставить запекаться в нагретую духовку до 180°С на 1-1,5 часа. Запеченную свеклу нарезать кубиками, положить в чашку и смешать с 1 столовой ложкой оливкового масла.

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Отваренные морковь и картофель почистить, нарезать кубиками. Манго почистить и также нарезать кубиками. Чернослив вымыть, обдать кипятком, разрезать пополам (или на 4 части). Красный лук – полукольцами.

Все овощи смешать в салатнице.

Приготовление заправки. Взбить в блендере половину яблока, обрезки манго с винным уксусом, лимонным соком, медом, оливковым маслом и горчицей.

Заправить салат и дать ему настояться в течение 30 минут в холодильнике.

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