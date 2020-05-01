Пальчики оближешь: рецепты вкуснейших драников (видео)
Драники или просто оладушки из картошки - очень популярное блюдо в европейской кухне. Более того, оно распространено даже в Латинской Америке.
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В Украине драники принято подавать со сметаной. Их можно жарить на сковороде, запекать в духовке. Это вкусное блюдо нравится всем, особенно, если вы приготовите драники с мясом.
УНИАН собрал для Вас несколько рецептов вкусных драников: от самых простых, до драников "с изюминкой".
Драники классические
- 5 средних картофелин
- 1 яйцо
- мука
- растительное масло
- соль, перец
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать сок, добавить яйцо и муку, чтоб получилось тесто по густоте как сметана.
Жарить драники в большом количестве растительного масла с двух сторон.
Драники с мясом
- Фарш - 600 г
- Картофель - 4 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Соль, специи - по вкусу
- Масло растительное
Картофель и лук натереть на терке. Добавить фарш, посолить, поперчить, приправить по вкусу. Добавить яйцо и перемешать.
Драники жарить в большом количестве растительного масла, выкладывая их ложкой на сковородку. Обжариваем драники на медленном огне по 3 минуты с каждой стороны.
Драники с грибами
- Картофель - 700-800 г
- Грибы свежие - 300 г
- Лук репчатый - 150 г
- Мука - 1-2 ст. ложки
- Яйцо куриное - 1-2 шт.
- Сметана - 1-2 ст. ложки
- Соль, перец - по вкусу
- Растительное масло
Грибы нарезать тонкими пластинками. Лук нарезать кубиками. Обжарить грибы с луком на растительном масле.
Картофель натереть, отжать сок. Добавить яйца, посолить и поперчить по вкусу. Добавить сметану и грибы с луком. Всыпать немного муки.
На разогретую с маслом сковороду ложкой выкладывать драники. Жарить до золотистого цвета с двух сторон.
Драники без яиц
- Картофель - 8 шт. (около 1 кг)
- Мука - 1-2 ст. ложки
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Масло растительное
Картофель и лук натереть на мелкой терке. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить муку.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. Столовой ложкой выложить драники на сковороду. Жарить драники на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Драники в духовке
- Картофель - 500 г
- Яйцо - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сыр твердый - 70 г
- Масло растительное
- Базилик, орегано, паприка - по вкусу
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль, перец - по вкусу
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить натертый картофель в глубокую миску и залить водой. Лук нарезать полукольцами добавить к картофелю.
Картофель с луком промыть под проточной водой. Хорошо отжать овощи и переложить их в миску. Добавить специи. Сыр натереть на крупной терке и добавить к картофелю, вбить яйцо. Все хорошо перемешать.
Противень застелить бумагой и смазать растительным маслом. Выложить картофельную массу на противень и разровнять. Выпекать при 190 градусах 35-40 минут.
Готовый драник нарезать на порционные куски.