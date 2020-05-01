Пальчики оближешь: рецепты вкуснейших драников (видео)

Золотистые, хрустящие, ароматные и ооочень вкусные! Это все драники. Подборка лучших рецептов.

Драники или просто оладушки из картошки - очень популярное блюдо в европейской кухне. Более того, оно распространено даже в Латинской Америке.

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В Украине драники принято подавать со сметаной. Их можно жарить на сковороде, запекать в духовке. Это вкусное блюдо нравится всем, особенно, если вы приготовите драники с мясом.

УНИАН собрал для Вас несколько рецептов вкусных драников: от самых простых, до драников "с изюминкой".

Драники классические

5 средних картофелин

1 яйцо

мука

растительное масло

соль, перец

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать сок, добавить яйцо и муку, чтоб получилось тесто по густоте как сметана.

Жарить драники в большом количестве растительного масла с двух сторон.

Драники с мясом

Фарш - 600 г

Картофель - 4 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Соль, специи - по вкусу

Масло растительное

Картофель и лук натереть на терке. Добавить фарш, посолить, поперчить, приправить по вкусу. Добавить яйцо и перемешать.

Драники жарить в большом количестве растительного масла, выкладывая их ложкой на сковородку. Обжариваем драники на медленном огне по 3 минуты с каждой стороны.

Драники с грибами

Картофель - 700-800 г

Грибы свежие - 300 г

Лук репчатый - 150 г

Мука - 1-2 ст. ложки

Яйцо куриное - 1-2 шт.

Сметана - 1-2 ст. ложки

Соль, перец - по вкусу

Растительное масло

Грибы нарезать тонкими пластинками. Лук нарезать кубиками. Обжарить грибы с луком на растительном масле.

Картофель натереть, отжать сок. Добавить яйца, посолить и поперчить по вкусу. Добавить сметану и грибы с луком. Всыпать немного муки.

На разогретую с маслом сковороду ложкой выкладывать драники. Жарить до золотистого цвета с двух сторон.

Драники без яиц

Картофель - 8 шт. (около 1 кг)

Мука - 1-2 ст. ложки

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Масло растительное

Картофель и лук натереть на мелкой терке. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить муку.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. Столовой ложкой выложить драники на сковороду. Жарить драники на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Драники в духовке

Картофель - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твердый - 70 г

Масло растительное

Базилик, орегано, паприка - по вкусу

Чеснок - 2 зубчика

Соль, перец - по вкусу

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить натертый картофель в глубокую миску и залить водой. Лук нарезать полукольцами добавить к картофелю.

Картофель с луком промыть под проточной водой. Хорошо отжать овощи и переложить их в миску. Добавить специи. Сыр натереть на крупной терке и добавить к картофелю, вбить яйцо. Все хорошо перемешать.

Противень застелить бумагой и смазать растительным маслом. Выложить картофельную массу на противень и разровнять. Выпекать при 190 градусах 35-40 минут.

Готовый драник нарезать на порционные куски.