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Пальчики оближешь: рецепты вкуснейших драников (видео)

06:12, 01 мая 2020
Праздники
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Рецепты драников / Фото: depositphotos

Драники или просто оладушки из картошки - очень популярное блюдо в европейской кухне. Более того, оно распространено даже в Латинской Америке.

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В Украине драники принято подавать со сметаной. Их можно жарить на сковороде, запекать в духовке. Это вкусное блюдо нравится всем, особенно, если вы приготовите драники с мясом. 

УНИАН собрал для Вас несколько рецептов вкусных драников: от самых простых, до драников "с изюминкой".

Драники классические

  • 5 средних картофелин
  • 1 яйцо
  • мука
  • растительное масло
  • соль, перец

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать сок, добавить яйцо и муку, чтоб получилось тесто по густоте как сметана.

Жарить драники в большом количестве растительного масла с двух сторон.

Рецепт драников / Фото: depositphotos

Драники с мясом

  • Фарш - 600 г
  • Картофель - 4 шт.
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль, специи - по вкусу
  • Масло растительное

Картофель и лук натереть на терке. Добавить фарш, посолить, поперчить, приправить по вкусу. Добавить яйцо и перемешать.

Драники жарить в большом количестве растительного масла, выкладывая их ложкой на сковородку. Обжариваем драники на медленном огне по 3 минуты с каждой стороны.

Драники с грибами

  • Картофель - 700-800 г
  • Грибы свежие - 300 г
  • Лук репчатый - 150 г
  • Мука - 1-2 ст. ложки
  • Яйцо куриное - 1-2 шт.
  • Сметана - 1-2 ст. ложки
  • Соль, перец - по вкусу
  • Растительное масло

Грибы нарезать тонкими пластинками. Лук нарезать кубиками. Обжарить грибы с луком на растительном масле. 

Картофель натереть, отжать сок. Добавить яйца, посолить и поперчить по вкусу. Добавить сметану и грибы с луком. Всыпать немного муки.

На разогретую с маслом сковороду ложкой выкладывать драники. Жарить до золотистого цвета с двух сторон.

Драники картофельные / Фото: depositphotos

Драники без яиц

  • Картофель - 8 шт. (около 1 кг)
  • Мука - 1-2 ст. ложки
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Масло растительное

Картофель и лук натереть на мелкой терке. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить муку.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. Столовой ложкой выложить драники на сковороду. Жарить драники на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Драники из картофеля / Фото: depositphotos

Драники в духовке

  • Картофель - 500 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сыр твердый - 70 г
  • Масло растительное
  • Базилик, орегано, паприка - по вкусу
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль, перец - по вкусу

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить натертый картофель в глубокую миску и залить водой. Лук нарезать полукольцами добавить к картофелю.

Картофель с луком промыть под проточной водой. Хорошо отжать овощи и переложить их в миску. Добавить специи. Сыр натереть на крупной терке и добавить к картофелю, вбить яйцо. Все хорошо перемешать.

Противень застелить бумагой и смазать растительным маслом. Выложить картофельную массу  на противень и разровнять. Выпекать при 190 градусах 35-40 минут.

Готовый драник нарезать на порционные куски.

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Теги: #мука#рецепт#картошка