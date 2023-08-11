Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

12 августа в церкви почитают Иоанна Воина и апостолов от 70-ти Силу, Силуана и других. Чем прославились святые, о чем нужно помолиться им в этот церковный праздник, а также что запрещено делать - рассказываем в материале.

12 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Иоанн Воин жил в IV веке и был воином в армии императора Юлиана Отступника. В эти времена шли гонения на христиан, и Иоанн также в них вынужден был участвовать, хотя сам был христианином. Но он нашел выход: тайно предупреждал людей о нападениях и помогал им сбежать, а также проведывал в тюрьмах тех, кого поймали другие. Об этом узнал император, Иоанна арестовали и приговорили к казни. Но вскоре император был убит и Воина выпустили на свободу. Всю свою жизнь он помогал людям, много молился и постился. Умер святой Иоанн Воин в глубокой старости в Константинополе. 12 августа были найдены его мощи, которые сейчас находятся в церкви Иоанна Богослова в Константинополе и имеют целительную силу.

***

Видео дня

12 августа также вспоминают апостолов от 70-ти - Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Все они проповедовали христианство и были епископами в разных городах, за что и пострадали.

Апостол Сила был одним из самых уважаемых в церкви и проповедовал вместе с апостолом Павлом в Сирии и Македонии. Но их схватили и бросили в темницу, откуда им с Божьей помощью удалось сбежать, и они продолжили проповедовать. Сила возглавил в Коринфе епископскую кафедру и был там до самой смерти. Силуан сопровождал апостолов Петра и Павла, был епископом в городе Солунь (Солоники) и принял там мученическую смерть. Крискент был епископом Галатии (Малая Азия) и его также казнили. Епенет - епископом в Карфагене, а святой Андроник был святителем города Сирмии Паннонской (Сербия), где тоже пострадал за Христа.

Память святых почитают 12 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 30 июля.

Народные приметы на 12 августа

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и какой будет осень:

прохладный день выдался - установится хорошая погода, без дождей;

теплая погода в этот день - будет много грибов;

много ягод рябины - осень будет дождливой, а зима - с морозами.

В народном календаре 12 августа - праздник Силы и Силуана. В это время в старину сеяли озимые культуры - верили, что урожай будет богатым, так как Сила придаст ему силы.

12 августа - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня:

нельзя сквернословить, ругаться, сплетничать;

запрещено отказывать в помощи - не минуешь трудностей;

нельзя бездельничать;

не следует употреблять алкоголь и переедать.

В народе верили, что в этот день не следует рассказывать плохие сны, иначе они могут стать вещими.

Что можно делать 12 августа

Иоанна Воина просят помочь найти пропавших людей, а также молятся об освобождении пленных. Также святой считается защитником тех, кто был незаслуженно осужден и обижен и помогает обличить воровство и найти похищенное. Силе и Силуану молятся пасченики - о хорошем урожае меда.

В этот день можно работать в огороде и поле - сеять озимые. Считается, что в этот день людям прибавляется силы, поэтому лениться нельзя ни в коем случае, наоборот, нужно переделать как можно больше работы - тем сильнее и здоровее будешь в течение года.

Ранее мы рассказывали, когда Спасы 2023 и их традиции, которые следует знать.

Вас также могут заинтересовать новости: