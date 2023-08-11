Народный праздник 12 августа известен под названиями Иван Воин, Силуан и Сила, Силин день.

Православная церковь 12 августа чтит память апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и Андроника, а также мученика Иоанна Воина, славянина по происхождению. Святого Ивана Воина всегда почитали в Украине. В Софии Киевской ему посвящена икона и молитва. Ему молятся об утешении обиженных и скорбящих, а также о том, чтобы нашлись пропавшие без вести.

В давние времена украинцы на Ивана Воина начинали сеять озимые культуры. Люди верили, что посеянное в эту дату озимое зерно даст богатый урожай.

Обычно в этот народный праздник стояла пасмурная и холодная погода. Если в эту дату непогода не позволяла работать в поле, то мужчины занимались уборкой погреба и подготовкой амбара к хранению зерна. Помещения красили, окуривали полынью от мышей и заменяли в нем гнилые доски. Женщины в эту дату занимались консервацией.

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Народный праздник 12 августа издавна считается удачным для ухода за пчелами и сбора меда, поскольку святые Силуан и Сила являются покровителями пасечников. Им молятся о здоровье пчел и о хорошем урожае в ульях.

В праздник 12 августа наши предки помимо сезонных ягод собирали также листья малины и смородины. Их добавляли в банки с консервированными огурцами и помидорами, а также засушивали и готовили из них ароматный чай. Также в этот день собирали листья лопуха и прикладывали к больным местам.

12 августа - знак Зодиака

Рожденные 12 августа люди по знаку Зодиака - Львы. По характеру именинники этого дня оптимистичные и добродушные. Умеют видеть лучшее в людях. При этом они одинаково строгие к себе и к другим. Таким людям очень важно чувствовать, что их мнение уважают. Они не любят слабых и плаксивых людей.

Что нельзя делать 12 августа

В этот день считается большим грехом переедание. Не стоит поддаваться чревоугодию, иначе в будущем придется голодать.

Нельзя жадничать и отказывать близким людям в помощи. Такое поведение навлечет на вас семейные проблемы.

Будьте очень осторожны с колюще-режущими предметами. 12 августа сильно возрастает риск пораниться ножницами, ножом, топором, косой или серпом. Такие предметы не стоит доверять детям.

Стричь волосы и ногти в эту дату не стоит, иначе лишитесь здоровья. День в целом считается неудачным для похода в салон красоты.

В День Ивана нельзя загорать. Эта процедура не принесет пользы и навредит коже.

Приметы погоды 12 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода ветреная и дождливая, то непогода продлится ещё долго.

По воздуху летает паутина - к затяжной жаре.

Если дождя уже пару дней не было, но земля до сих пор мокрая, то август будет прохладным.

Если день прохладный, то в ближайшие дни погода будет ветреной, но сухой.

Теплая и сухая погода 12 августа предвещает богатый урожай грибов в лесу.

Если спелый овес зазеленел во второй раз, то бабье лето будет очень жарким и урожайным.

Много ягод на рябине и калине - к ранней и холодной зиме.

Если на Ивана очень душно и насекомые сильно жалят, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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