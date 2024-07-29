Какой церковный праздник отмечают 30 июля по новому и старому стилю, что можно делать, у кого именины.

30 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Иоанна, воина, который прослыл защитником несправедливо осужденных и обиженных. О традициях и приметах 30 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

30 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Иоанн жил в IV веке. Он был воином в армии императора Юлиана Отступника, за что и получил прозвище - Воин. Это были времена гонений на христиан, которые устраивал император. Его воины, в том числе и Иоанн, также должны были участвовать в них. Иоанну это было противно: он сам был христианином и очень милосердным человеком. Тогда он нашел выход из ситуации: стал тайно предупреждать христиан о предстоящих облавах и помогал им сбежать. Тех же, кто все-таки попадал в тюрьму, Иоанн проведывал.

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Об этом узнал император - Иоанна арестовали и приговорили к казни. Но казни не суждено было состояться: Юлиан Отступник вскоре был убит, а Иоанна Воина выпустили на свободу. Всю свою дальнейшую жизнь он помогал людям, много молился и постился.

Умер Иоанн в глубокой старости в Константинополе. Дата смерти неизвестна, поэтому память святого почитают 30 июля, когда были найдены его мощи. Они сейчас находятся в церкви Иоанна Богослова в Константинополе, и к ним верующие идут за исцелением.

Церковный праздник 30 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти аеликомученицы Марины Антиохийской.

О чем говорят приметы на 30 июля

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время и какой будет осень:

день сегодня прохладный - дальше жди хорошую погоду без дождей;

жаркий и теплый день - к урожаю грибов;

звезды мерцают перед рассветом - жди осадки;

паутина летает в воздухе - к жарким дням;

на рябине много ягод - осень будет с дождями, а зима - морозной;

овес снова зазеленел - к осеннему ненастью.

В народном календаре 30 июля - праздник Силы и Силуана, который прозвали так в честь апостолов от 70-ти, память которых также совершается в этот день. В это время в старину сеяли озимые культуры - верили, что урожай будет богатым, так как апостол Сила придаст ему силы.

Что нельзя делать 30 июля

Сегодня, как и в любой другой праздник, церковь не одобряет сквернословия и ругани, выступает против злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния.

В народе считается, что на Иоанна Воина нельзя отказывать в помощи - не минуешь трудностей. Нельзя бездельничать, а также злоупотреблять алкоголем и переедать. Не стоит рассказывать плохие сны, иначе они могут стать вещими.

Что можно делать 30 июля

К святому Иоанну Воину обращаются как к помощнику в скорби. Ему молятся с просьбами помочь найти пропавших безвести, освободить пленных, наказать обидчиков. Святой считается защитником тех, кто был незаслуженно осужден и обижен, а также помогает обличить воровство и найти похищенное.

Считается, что 30 июля у человека прибавляется силы, поэтому лениться нельзя ни в коем случае. Наоборот, чем больше работы сделаешь - тем сильнее и здоровее будешь в течение года.

30 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

По старому стилю именины празднуют Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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