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Хрустящие и золотистые бельгийские вафли: как приготовить невероятное лакомство

09:55, 28 мая 2020
Праздники
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Самые вкусные бельгийские вафли - рецепт / ua.depositphotos.com

Бельгийские вафли – это пышная и воздушная сдобная выпечка квадратной или круглой формы. Родина этих лакомств становится ясна уже из названия – это Бельгия.

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Внешне эти вафли хрустящие, внутри мягкие. Подавать бельгийские вафли можно в разных вариантах: с различными сиропами, шоколадным соусом, медом, сгущенкой, мороженым, джемом, вареньем, бананами или ягодами. В результате получится замечательный десерт – просто пальчики оближешь!

К тому же их легко сделать дома, если есть специальная вафельница.

Бельгийские вафли

  • Мука – 200 г
  • Масло сливочное – 120 г
  • Сахарный песок – 80 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Размягченное масло растереть с сахаром, вбить яйца, размешать. Всыпать муку и разрыхлитель, размешать.

Влить теплое молоко, еще раз перемешать.

Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Оставить тесто на столе на 15 минут. Перед выпечкой вафель еще раз размешать.

Как приготовить нежные бельгийские вафли / фото ua.depositphotos.com

Разогреть вафельницу в течение минуты. На пластины маленьким половником налить тесто. Выпекать вафли до выключения индикатора или около 4-х минут.

Подавать бельгийские вафли горячими. Хорошо такие вафли едят с джемом, сгущенкой, сметанным кремом, горячим шоколадом, бананами, ягодами и др.

Мягкие бельгийские вафли на сметане

  • Мука – 100 г
  • Сметана (15%) – 100 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар – 50-80 г
  • Ванилин – 1 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Смешать яйцо с сахаром. Взбить и добавить сметану. Взбить, затем добавить муку, просеянную с ванилином и разрыхлителем.

Тесто для бельгийских вафель готово. Оставить его на полчаса в холодильнике.

Рецепт приготовления бельгийских вафель / фото ua.depositphotos.com

Включить вафельницу. Покрытие панелей антипригарное, поэтому ничем смазывать не надо. На каждую вафельную панель выложить по полной столовой ложке теста.

Выпекать вафли 7-8 минут.

Они получаются пористые в разломе. Теплые бельгийские вафли прекрасно впитывают сиропы или кремы. Чем дополнить эти лакомства – зависит от предпочтений.

Бельгийские вафли с кусочками шоколада

  • Мука – 130 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Шоколад темный – 50 г
  • Молоко – 100 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Дрожжи сухие – 2 ч. л.
  • Ванильный экстракт – 2 капли
  • Ромовый экстракт – 2 капли
  • Соль – 1 щепотка

Молоко разогреть до 40°C. Добавить в него дрожжи и сахар. Все хорошо перемешать.

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Убитое яйцо и добавить 2 вида экстракта. Смесь перемешать венчиком. Далее просеять муку и всыпать соль, продолжая помешивать.

В конце растопить сливочное масло и отправить его в тесто. Оставить массу в теплом месте под пленкой на 1 час.

Шоколад следует превратить в крошку и добавить его в готовое тесто. Еще раз его перемешать.

Выложить часть теста в электровафельницу. Выпекать вафли приблизительно 5 минут. Готовые вафли можно подавать с ягодами или с другим вкусным дополнением.

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