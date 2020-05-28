Хрустящие и золотистые бельгийские вафли: как приготовить невероятное лакомство
Бельгийские вафли – это пышная и воздушная сдобная выпечка квадратной или круглой формы. Родина этих лакомств становится ясна уже из названия – это Бельгия.
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Внешне эти вафли хрустящие, внутри мягкие. Подавать бельгийские вафли можно в разных вариантах: с различными сиропами, шоколадным соусом, медом, сгущенкой, мороженым, джемом, вареньем, бананами или ягодами. В результате получится замечательный десерт – просто пальчики оближешь!
К тому же их легко сделать дома, если есть специальная вафельница.
Бельгийские вафли
- Мука – 200 г
- Масло сливочное – 120 г
- Сахарный песок – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 150 мл
- Ванильный сахар – 10 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Размягченное масло растереть с сахаром, вбить яйца, размешать. Всыпать муку и разрыхлитель, размешать.
Влить теплое молоко, еще раз перемешать.
Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Оставить тесто на столе на 15 минут. Перед выпечкой вафель еще раз размешать.
Разогреть вафельницу в течение минуты. На пластины маленьким половником налить тесто. Выпекать вафли до выключения индикатора или около 4-х минут.
Подавать бельгийские вафли горячими. Хорошо такие вафли едят с джемом, сгущенкой, сметанным кремом, горячим шоколадом, бананами, ягодами и др.
Мягкие бельгийские вафли на сметане
- Мука – 100 г
- Сметана (15%) – 100 г
- Яйца – 1 шт.
- Сахар – 50-80 г
- Ванилин – 1 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Смешать яйцо с сахаром. Взбить и добавить сметану. Взбить, затем добавить муку, просеянную с ванилином и разрыхлителем.
Тесто для бельгийских вафель готово. Оставить его на полчаса в холодильнике.
Включить вафельницу. Покрытие панелей антипригарное, поэтому ничем смазывать не надо. На каждую вафельную панель выложить по полной столовой ложке теста.
Выпекать вафли 7-8 минут.
Они получаются пористые в разломе. Теплые бельгийские вафли прекрасно впитывают сиропы или кремы. Чем дополнить эти лакомства – зависит от предпочтений.
Бельгийские вафли с кусочками шоколада
- Мука – 130 г
- Сливочное масло – 50 г
- Шоколад темный – 50 г
- Молоко – 100 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Дрожжи сухие – 2 ч. л.
- Ванильный экстракт – 2 капли
- Ромовый экстракт – 2 капли
- Соль – 1 щепотка
Молоко разогреть до 40°C. Добавить в него дрожжи и сахар. Все хорошо перемешать.
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Убитое яйцо и добавить 2 вида экстракта. Смесь перемешать венчиком. Далее просеять муку и всыпать соль, продолжая помешивать.
В конце растопить сливочное масло и отправить его в тесто. Оставить массу в теплом месте под пленкой на 1 час.
Шоколад следует превратить в крошку и добавить его в готовое тесто. Еще раз его перемешать.
Выложить часть теста в электровафельницу. Выпекать вафли приблизительно 5 минут. Готовые вафли можно подавать с ягодами или с другим вкусным дополнением.
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