Хрустящие и золотистые бельгийские вафли: как приготовить невероятное лакомство

Очень вкусные и ароматные вафли, пропитанные разными сиропами или украшенные ягодами – отличный десерт.

Бельгийские вафли – это пышная и воздушная сдобная выпечка квадратной или круглой формы. Родина этих лакомств становится ясна уже из названия – это Бельгия.

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Внешне эти вафли хрустящие, внутри мягкие. Подавать бельгийские вафли можно в разных вариантах: с различными сиропами, шоколадным соусом, медом, сгущенкой, мороженым, джемом, вареньем, бананами или ягодами. В результате получится замечательный десерт – просто пальчики оближешь!

К тому же их легко сделать дома, если есть специальная вафельница.

Бельгийские вафли

Мука – 200 г

Масло сливочное – 120 г

Сахарный песок – 80 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Ванильный сахар – 10 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Размягченное масло растереть с сахаром, вбить яйца, размешать. Всыпать муку и разрыхлитель, размешать.

Влить теплое молоко, еще раз перемешать.

Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Оставить тесто на столе на 15 минут. Перед выпечкой вафель еще раз размешать.

Разогреть вафельницу в течение минуты. На пластины маленьким половником налить тесто. Выпекать вафли до выключения индикатора или около 4-х минут.

Подавать бельгийские вафли горячими. Хорошо такие вафли едят с джемом, сгущенкой, сметанным кремом, горячим шоколадом, бананами, ягодами и др.

Мягкие бельгийские вафли на сметане

Мука – 100 г

Сметана (15%) – 100 г

Яйца – 1 шт.

Сахар – 50-80 г

Ванилин – 1 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Смешать яйцо с сахаром. Взбить и добавить сметану. Взбить, затем добавить муку, просеянную с ванилином и разрыхлителем.

Тесто для бельгийских вафель готово. Оставить его на полчаса в холодильнике.

Включить вафельницу. Покрытие панелей антипригарное, поэтому ничем смазывать не надо. На каждую вафельную панель выложить по полной столовой ложке теста.

Выпекать вафли 7-8 минут.

Они получаются пористые в разломе. Теплые бельгийские вафли прекрасно впитывают сиропы или кремы. Чем дополнить эти лакомства – зависит от предпочтений.

Бельгийские вафли с кусочками шоколада

Мука – 130 г

Сливочное масло – 50 г

Шоколад темный – 50 г

Молоко – 100 мл

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Дрожжи сухие – 2 ч. л.

Ванильный экстракт – 2 капли

Ромовый экстракт – 2 капли

Соль – 1 щепотка

Молоко разогреть до 40°C. Добавить в него дрожжи и сахар. Все хорошо перемешать.

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Убитое яйцо и добавить 2 вида экстракта. Смесь перемешать венчиком. Далее просеять муку и всыпать соль, продолжая помешивать.

В конце растопить сливочное масло и отправить его в тесто. Оставить массу в теплом месте под пленкой на 1 час.

Шоколад следует превратить в крошку и добавить его в готовое тесто. Еще раз его перемешать.

Выложить часть теста в электровафельницу. Выпекать вафли приблизительно 5 минут. Готовые вафли можно подавать с ягодами или с другим вкусным дополнением.

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