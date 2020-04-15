Как приготовить королевскую творожную пасху – рецепт

Порадуйте своих гостей и родных невероятным рецептом творожной пасхи.

Уже в эти выходные православные верующие Украины будут праздновать Пасху, которая традиционно объединит за столом всю семью.

Порадуйте своих гостей и родных невероятным рецептом творожной пасхи. Творожную пасху также можно легко выпечь в духовке.

Для обычной творожной пасхи вам понадобится 350 г творога 9%, 150 г 20% сметаны, два яйца, 100 г сахара, 2 г ванильного сахара, 10 г изюма, 150 г цукатов.

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Как приготовить:

Сначала отделите желтки от белков, смешайте белки с маслом, сахаром и сметаной, в конце добавьте ванильный сахар и снова перемешайте.

Перетертый через сито творог соедините с яйцом и сметаной, затем добавьте изюм и цукаты и перемешайте.

Выложите творожную массу в форму для выпечки, на дне которой должна быть марля. Выровняйте поверхность ложкой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов.

Полученную пасху выложите на тарелку, аккуратно снимите формочку и марлю. Для украшения – цукаты, сахарная пудра и веточки мяты.

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Царская творожная пасха потребует немного больше времени и усилий. Для ее приготовления вам нужно 500 г творога, 3-4 яичных желтка, 100 г сливочного масла, 1 чайную ложку ванильного сахара, 80 г изюма, 50 г орехов.

Промойте изюм, залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем высушите их.

К протертому на сите сыру добавьте желтки, сметану, сахар и перемешайте. Затем добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и взбейте творожную массу с помощью миксера.

Перелейте сыр в толстостенную кастрюлю, поставьте на маленький огонь и готовьте, постоянно перемешивая до закипания.