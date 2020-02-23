Картофель в горшочках: просто, дешево и вкусно!

Рецепты картофеля в горшочках на каждый день и на праздники.

Блюда в горшочках получаются всегда ароматными и вкусными. Их практически нельзя испортить. Королем этого метода готовки является картофель. Что может быть проще? Порезал на кусочки, закинул в горшочек, посолил и в духовку. Вуаля, обед готов! Картофель в горшочках - уникальное блюдо. Его можно готовить хоть каждый день. А можно немного усложнить, добавить, так сказать, изюминки и пикантности - и у вас получится прекрасное праздничное блюдо.

Читайте такжеЯблочный пирог: рецепты нежной и ароматной выпечки

Картошка со сметаной в горшочках

Картофель средний - 8 шт

Сметана - 1 стакан

Вода - 1 стакан

Зеленый лук, укроп - по вкусу

Соль, перец

Картофель нарезать пластинками, неплотно уложить слоями в горшочки. Посолить и поперчить. Смешать сметану с водой и залить картофель где-то на треть.

Выпекать при 180 градусах около 40 минут до мягкости.

Готовое блюдо подавать с зеленью.

Картошка с овощами в горшочках

Пожалуй, самое простое блюдо. Его осилит даже холостяк. Любые овощи нарезать кубиками и сложить в горшочки. Посолить, поперчить. Добавить специи по вкусу (перец горошком, душистый перец, паприка, кориандр и пр.). Отлично, если добавите чеснок. Залить майонезом, смешанным с водой и выпекать до готовности.

Овощи можно брать не только свежие, но и замороженные. Особенно это актуально зимой.

Читайте такжеРецепты простых и вкусных пирогов на кефире

Картошка с грибами в горшочках

Грибы — 1 кг

Лук репчатый — 3 шт

Чеснок — 3 зуб.

Масло сливочное — 25 г

Картофель — 1500 г

Укроп — 2 ч. л.

Специи — по вкусу

Сметана — 250 г

Молоко — 400 мл

Мука — 2 ч. л.

На сливочном масле обжариваем чеснок и нарезанный полукольцами лук, добавляем нарезанные грибы и выпариваем жидкость. После этого грибы посолить, поперчить и приправить по вкусу.

Картофель нарезать средними кубиками. Выложить в горшочки картофель, приправить, посолить. Сверху выложить грибную зажарку. Накрыть крышками и выпекать около 45-60 минут до мягкости картофеля.

Сметану смешать с мукой и помешивая, влить молоко, чтобы не было комочков. Приправить и посолить по вкусу. Картофель залить сметаной и отправить в духовку еще минут на 10.

Картофель с мясом в духовке "Простой"

картофель

мясо

репчатый лук

морковь

сметана или майонез

сыр

зелень

В горшочки выложить нарезанный кубиками картофель, сверху кусочками любое мясо, полукольцами репчатый лук, морковь кубиками или на крупную терку. Залить подсоленной водой со сметаной, можно добавить приправы по вкусу. Закрыть крышкой и выпекать на среднем огне около 45 минут. За 15 минут до готовности посыпать тертым сыром. Готовое блюдо подавать с зеленью.

Картофель с мясом и томатной пастой в горшочках

Картофель − 1 кг.

Мясо − 1 кг.

Томатная паста − 2 ст.л.

Растительное масло

Морковь − 200 гр.

Лук − 100 гр.

Соль, специи

Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Мясо нарезать мелким кубиком

На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь, затем добавить мясо, посолить, поперчить, добавить специи по вкусу. Добавить томатную пасту, тушить еще около 10-15 минут.

Картофель нарезать кубиками и обжарить до полуготовности. Выложить его в горшочки, сверху мясо. Готовить в духовке при 180 градусах около 30 минут.