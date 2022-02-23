Лунный посевной календарь на февраль подскажет, в какие дни первого весеннего месяца.

Март - первый месяц в году, пригодный для полноценных садовых и огородных работ. В этот месяц начинается посев ранних овощей и цветов, а также проводится посадка деревьев. Март 2022 года по прогнозам синоптиков будет теплым и безморозным, а значит и посевные работы можно начать раньше.

На рост и урожай растений влияет не только погода и правильный уход, но и фазы Луны. Некоторые дни лунного календаря считаются неплодородными и опасными для урожая, а в другие происходит бурный рост растений.

Что можно сажать в марте

Баклажаны высаживают в индивидуальные горшочки в марте, а в грунт пересаживают в июне.

высаживают в индивидуальные горшочки в марте, а в грунт пересаживают в июне. Капусту можно посеять в грунт в марте, если температура воздуха днем составляет +12 градусов и выше. Возможно также выращивание на подоконнике с пересадкой в мае.

можно посеять в грунт в марте, если температура воздуха днем составляет +12 градусов и выше. Возможно также выращивание на подоконнике с пересадкой в мае. Рассаду лука проводят в первой половине марта. Контейнер с луковицами ставят в теплом и светлом месте. Пересадка на участок проводится в мае.

проводят в первой половине марта. Контейнер с луковицами ставят в теплом и светлом месте. Пересадка на участок проводится в мае. Болгарский перец можно высаживать в отдельные стаканчики с середины марта. А в конце весны перцы высаживают в почву.

можно высаживать в отдельные стаканчики с середины марта. А в конце весны перцы высаживают в почву. Морковь сажают в открытый грунт в конце марта, если по ночам нет заморозков.

сажают в открытый грунт в конце марта, если по ночам нет заморозков. Петрушку сажают с самого начала марта, поскольку она довольно хорошо переносит морозы. Но прямые лучи всходы не любят, поэтому их лучше прикрыть чем-нибудь.

сажают с самого начала марта, поскольку она довольно хорошо переносит морозы. Но прямые лучи всходы не любят, поэтому их лучше прикрыть чем-нибудь. Сажать картошку в огород в марте ещё рано, но в теплице это растение уже можно выращивать с конца месяца.

Лунный посевной календарь на март по дням

1-3 марта – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.

4-5 марта – неплодородные дни. Посевы и посадки лучше не проводить. Обработка растений от болезней и вредителей, прореживание всходов, рыхление почвы. Не рекомендуются обильные поливы.

6-8 марта – посадка рассады баклажанов, огурцов, ранних помидоров и перцев, капусты, чеснока. Можно начинать проращивать картофель. Посадка многолетних цветов.

9-10 марта – посев петрушки, укропа, репчатого лука и порея, гороха, фасоли. Борьба с болезнями, прищипка, прореживание всходов. Посадка ампельных и вьющихся цветов. Не рекомендуется подрезать и подкармливать растения.

11-13 марта – посев на рассаду томатов, ранней капусты, кабачков, сладкого перца. Выгонка лука на зелень. Высадка помидоров и картошки в теплицу. Можно сеять петунию, колокольчики, лобелию.

14-16 марта – можно сеять листовой салат и специи в теплице: фенхель, базилик, горчицу. Рыхление почвы и внесение удобрений. Не рекомендуются пересадки, прищипка, пасынкование и обрезка плодовых деревьев.

17-19 марта – дни полнолуния. Растения уязвимы и их лучше не трогать. Можно рыхлить и удобрять почву, белить кору деревьев.

20-22 марта – посев редиса и перца в теплице. Посадка рассады перца, всех видов капусты, проращивание картофеля. Посадка любых цветов, особенно луковичных. Поливы очень умеренные.

23-24 марта – посадка лука репчатого и порея, чеснока, петрушки, помидоров. При теплой погоде можно высаживать крыжовник и смородину. Борьба с болезнями и насекомыми. Не рекомендуется опрыскивать, обрезать и прищипывать растения.

25-26 марта – посадка корнеплодов и любых видов лука. Выкладка картошки на проращивание. Посадка клубнелуковичных и многолетних цветов. Борьба с болезнями и сорняками. Не рекомендуется работать с корнями растений.

27-28 марта – неблагоприятные дни для посева и посадки любых овощей. Отличные дни для посадки сливы, вишни, абрикоса, груши и других деревьев. Можно рыхлить и мульчировать почву.

29-31 марта – посев горчицы, редиса, свеклы, шпината, огурцов, моркови, сельдерея, чеснока, фиолетового лука. Не рекомендуется поливать растения и работать с корнями.

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