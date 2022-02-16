До конца зимы в Украине будет аномально тепло.

До конца зимы в Украине ожидается аномально теплая погода, а в некоторых областях в ближайшее время возможен приход метеорологической весны, поскольку плюсовая температура ожидается как днем, так и ночью.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, до конца февраля на территории Украины сохранится аномально тёплый характер погоды. Однако периодически будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя.

По его словам, тёплый и влажный воздух будет поступать на территорию Украины с запада и юго-запада. Синоптик прогнозирует, что дневные температуры будут достигать от +2 до +7 градусов, в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до 10-15 градусов тепла, что значительно выше климатической нормы.

"Вероятнее всего, уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областей установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов", - говорит синоптик.

Он прогнозирует, что в отдельных пунктах возможно установление новых температурных рекордов.

Таким образом, прогнозирует Кибальчич, ночные морозы постепенно отступят, и только 26-28 февраля есть вероятность незначительного похолодания под влиянием поля повышенного давления.

Напомним, по предварительным прогнозам, есть вероятность, что зима в Украине уже окончилась. "Теплые воздушные массы будут сохраняться до конца этой недели и до 23 февраля есть тенденция к тому, что весенние значения температуры будут", - сообщили в Укргидрометцентре.

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