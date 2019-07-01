Солнечное затмение 2 июля 2019: как привлечь в жизнь богатство и удачу

Астрологи и народные приметы традиционно уделяют данному астрономическому явлению особое внимание.

Уже завтра жители Земли смогут наблюдать астрономическое событие, которое на протяжении веков наделялось мистическим значением – полное солнечное затмение.

Солнечное затмение наступает тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая для земных наблюдателей часть солнечного диска. На протяжении года обычно можно наблюдать от двух до шести затмений, хотя затмение 2 июля украинцы наблюдать своими глазами не смогут.

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Отметим, что в июле открывается новый коридор затмений, в который войдут два затмения: полное солнечное (2 июля), и частное лунное затмение (16-17 июля).

Затмение 2 июля – второе из трех солнечных затмений этого года. Астрологи и народные приметы традиционно уделяют данному астрономическому явлению особое внимание. УНИАН выяснил, как затмение может повлиять на человека, и чего в этот день делать нельзя.

Время солнечного затмения 2 июля 2019

Вопрос о времени солнечного затмения особенно актуален для тех, кто хотел бы наблюдать явление своими глазами. В этот раз наблюдать его с территории Украины будет нельзя.

Солнечное затмение 2 июля 2019 года достигнет максимальной фазы в 22:22 по киевскому времени (UTC+3). Наблюдать его своими глазами смогут жители Чили и Аргентины. За полной фазой затмения будут наблюдать астрономы двух крупных чилийских обсерваторий.

Солнечное затмение - влияние на человека

Современная наука не рассматривает солнечное затмение как фактор, способный оказать серьезное влияние на состояние человеческого организма. Некоторые практикующие врачи допускают, что данное явление может привести к дефициту ультрафиолета, что в свою очередь, может спровоцировать слабость и обострение хронических болезней.

В то же время ученые признают, что солнечное затмение может нарушить биоритмы человека и животных, и действовать как раздражающий фактор. В период затмения у некоторых людей обостряется чувство тревожности и обострение невротических расстройств. Подобные ощущения испытывают люди, поднимающиеся в горы и сталкивающиеся с изменением привычной солнечной активности (так называемая горная болезнь).

В Астрологии укоренились представления о том, что солнечное затмение может повлиять на человеческую судьбу. Астрологи расценивают солнце как символ жизни и человеческой индивидуальности, поэтому затмение может стать для человека отправной точкой для больших перемен.

Что делать в солнечное затмение

Для кого-то затмения проходят бесследно, но некоторые испытывают чувство необъяснимой тревоги. Солнечное затмение 2 июля 2019 – не исключение. Тем, кто страдает от высокого эмоционального напряжения, следует перевести дух и постараться расслабиться, чтобы избежать всплеска неконтролируемых эмоций и необдуманных, импульсивных решений.

В солнечное затмение 2 июля может повыситься риск нервных срывов и вспышек агрессии, гормональных сбоев, конфликтов и несчастных случаев. Врачи рекомендуют в такие периоды избегать излишнего стресса и отдыхать при первой же возможности.

Астрологи отмечают, что солнечное затмение – это особый период, который охватывает несколько дней до и после самого астрономического явления. Считается, что происходящее в этот период имеет скрытый смысл – любое решение может запустить огромные перемены в жизни, как крайне позитивные, так и негативные.

Солнечное затмение 2 июля пройдет в 11 градусе знака Рак. Этот знак актуализирует вопросы недвижимости и семьи, а кроме того, может стать благоприятным для карьерного роста.

Солнечное затмение 2 июля влияние на знаки зодиака

Астрологи предупреждают, что энергия затмения достаточно дисгармонична, формируется оппозиция Солнца и Луны в Раке с Сатурном. В то же время, формируется гармоничный аспект с Нептуном в Рыбах.

Благоприятное окно возможностей в период июльского затмения открывается для таких знаков, как Близнецы, Рак, Дева, Весы и Рыбы. В это время можно смело решиться на давно задуманную смену профессии получить повышение или найти новую любовь.

В то же время, Стрельцам в этот период следует быть особенно осторожными в финансовых вопросах, Водолеям – уделить внимание своему здоровью. Овнов могут ждать внезапные события, которые затронут членов семьи и родственников. Для Львов наступает хорошее время, чтобы ненадолго уединиться и уделить внимание своему духовному росту.

Обряды на солнечное затмение

Народная память сохранила ряд ритуалов и обрядов, связанных с солнечным затмением. Некоторые из них практикуются и сегодня.

Обряд на богатство

Для этого обряда потребуется свеча и купюра крупного номинала. Свечу следует зажечь, положив рядом купюру. Прочитать трижды заговор:

«Солнышко красное, солнышко ясное, надели эту купюру силой мощной, властью всенощной. Пусть идет по свету, по моему совету, по моему хотению, по моему велению. Привезет мне своих братьев и меньших и старших, ни разу в моих карманах не побывавших».

Деньги можно полностью потратьте на необходимые вещи. Первую сдачу, полученную при трате, сохранить. Над ней проводится вторая часть обряда, который совершается в то же время суток, что и первая часть.

Над сдачей также зажигается свеча и произносится заговор:

«Остается сила купюры на своем законном месте. Быть ей здесь навеки и постоянно приумножаться. Пусть вернется ко мне больше, чем было отдано». Заговоренные деньги спрятать и не тратить ни в коем случае.

Обряд на везение

Для этого обряда потребуется сувенирная подкова, а также емкость, в которую ее можно поместить. В емкость налить воды, растворить там щепотку сахара, опустить подкову в сироп и прочитать заговор:

«Я дождусь своего везения, мне для этого хватит терпения. Сладкая жизнь, счастье, удача – все это я надежно упрячу. Буду хранить, лелеять, любя. Везение приди, призываю тебя».

Подкову завернуть в носовой платок и скрытно носить с собой.

Обряд на успешную карьеру

Для этого обряда потребуется любое комнатное растение, две емкости и вода из родника. В емкости должен помещаться хотя бы литр воды.

Наполнить одну емкость родниковой водой, а затем с помощью половника переливать ее в другую емкость, читая заговор:

«Силы родниковые буду черпать, а растенце станет буйно взрастать. Как стебли и листья тянутся вверх, так чтоб и карьера моя имела успех».

Немного воды следует использовать, чтобы полить растение сразу. Остальную воду перелить в бутыль и поливать его регулярно. Важно, чтобы растение не погибло и не заболело – теперь оно является тотемом карьерного роста.