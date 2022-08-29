Иногда соленые огурцы в банке становятся мягкими - значит, нарушена технология маринования.

Любители домашней консервации иногда совершают ошибки, из-за которых портятся заготовки. Одна из самых частых ошибок с консервированными огурцами - когда овощи становятся мягкими и сморщенными, теряют свой хруст. Есть такую консервацию безопасно, но не очень вкусно. Разбираемся, почему огурцы размягчаются и как не допустить такую ошибку.

Ранее мы писали про ещё одну частую ошибку в консервации - белый налет на огурцах.

Почему огурцы сморщиваются в банке

Если огурцы сморщились после маринования, значит, был нарушен процесс приготовления заготовки. Причины могут быть следующими:

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слишком поздно сорвали огурцы с куста и они переспели;

не замочили огурцы в холодной воде;

слишком большое количество соли или чеснока;

для консервации использованы салатные огурцы - длинные и гладкие;

вода в рассоле очень мягкая.

Как закрыть огурцы, чтобы они всегда были хрустящими

Для засолки используйте молодые, только сорванные с грядки огурцы. Залежалые плоды лучше не закрывать на зиму. Чтобы в огурцах сохранилась влага, перед маринованием оставьте их на ночь в холодной воде. Отберите небольшие и колючие огурцы без желтых пятен. Проколите вилкой оба кончика огурцов. Опытные хозяйки советуют добавить в каждую банку по ложке водки в маринад. Тогда плоды останутся хрустящими. Добавьте в банки листки хрена и смородины - тогда огурцы будут упругими.

Сколько хранятся соленые огурцы

Маринованные огурцы в стерилизованной банке хранятся не больше 2 лет. После этого срока они быстро сморщиваются и становятся непригодными в пищу. А если маринад стал мутным или крышка вздулась - то такие огурцы лучше вообще не есть.

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