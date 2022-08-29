Любители домашней консервации иногда совершают ошибки, из-за которых портятся заготовки. Одна из самых частых ошибок с консервированными огурцами - когда овощи становятся мягкими и сморщенными, теряют свой хруст. Есть такую консервацию безопасно, но не очень вкусно. Разбираемся, почему огурцы размягчаются и как не допустить такую ошибку.
Ранее мы писали про ещё одну частую ошибку в консервации - белый налет на огурцах.
Почему огурцы сморщиваются в банке
Если огурцы сморщились после маринования, значит, был нарушен процесс приготовления заготовки. Причины могут быть следующими:
- слишком поздно сорвали огурцы с куста и они переспели;
- не замочили огурцы в холодной воде;
- слишком большое количество соли или чеснока;
- для консервации использованы салатные огурцы - длинные и гладкие;
- вода в рассоле очень мягкая.
Как закрыть огурцы, чтобы они всегда были хрустящими
- Для засолки используйте молодые, только сорванные с грядки огурцы. Залежалые плоды лучше не закрывать на зиму.
- Чтобы в огурцах сохранилась влага, перед маринованием оставьте их на ночь в холодной воде.
- Отберите небольшие и колючие огурцы без желтых пятен.
- Проколите вилкой оба кончика огурцов.
- Опытные хозяйки советуют добавить в каждую банку по ложке водки в маринад. Тогда плоды останутся хрустящими.
- Добавьте в банки листки хрена и смородины - тогда огурцы будут упругими.
Сколько хранятся соленые огурцы
Маринованные огурцы в стерилизованной банке хранятся не больше 2 лет. После этого срока они быстро сморщиваются и становятся непригодными в пищу. А если маринад стал мутным или крышка вздулась - то такие огурцы лучше вообще не есть.