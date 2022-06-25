Белый налет на маринованных огурцах может свидетельствовать об ошибках при консервации, но иногда он безопасен.

Любители домашней консервации часто замечают белый налет или помутнение рассола в маринованных огурцах. Такой налет может быть как обычным безопасным для здоровья осадком, так и вредной плесенью. Разбираемся, в каких случаях огурцы с налетом можно есть, и как предотвратить его появление.

Почему на соленых огурцах появляется налет

Белая пленка на огурцах может возникнуть по многим причинам. Чаще всего это говорит об ошибках в приготовлении огурцов. Налет может появиться из-за плохо вымытых огурцов, попадания воздуха в банку, неправильных условиях хранения, нарушении дозировок.

Однако если огурцы мариновали без уксуса, а только с солью и водой, то налет - это всего лишь выпавшая в осадок кислота. Это нормальное явление и такой осадок считается безопасным.

Когда можно и когда нельзя есть огурцы с белым налетом

Если налет появился на соленых огурцах и процесс консервации был соблюдён правильно, то это нормальное явление. Такие огурцы можно есть без риска для здоровья. Однако перед употреблением их нужно помыть.

Если же налет видно в банке с малосольными огурцами - такие овощи нельзя употреблять в пищу. В данном случае белая пленка является плесенью и может вызвать отравление, рвоту и ботулизм. Также любые огурцы с налетом нельзя есть в том случае, если они стали очень мягкими на ощупь, приобрели неприятный, кисловатый вкус и запах.

Что делать, если обнаружили налет в банке

Если со времени консервации прошло не более 3 дней, то при появлении налета малосольные огурцы можно не выбрасывать, а переделать. На этом этапе они ещё пригодны в пищу. Для спасения закруток нужно сделать следующее:

слейте рассол из банки; сделайте новый рассол, следуя всем пропорциям рецепта (рецепт малосольных огурцов публиковал УНИАН); добавьте в маринад укроп, хрен, чеснок, листья черной смородины или вишни, горчицу в зернах - такие специи уменьшат вероятность появления налета.

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