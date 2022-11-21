Многие слышали о полезности зелени, но вот только сезон ее не долог, а в другое время ее сложно найти, да и цена не радует. Есть очень простой выход из этой ситуации – выращивать зелень самому. Такое решение позволит обеспечить семью витаминами круглый год.
- Какая зелень быстро растет на подоконнике
- Как правильно выращивать зелень в домашних условиях
- Как вырастить зелень на подоконнике без земли
Какая зелень быстро растет на подоконнике
Всегда хочется получить быстрый результат без особых усилий, поэтому для дома выбирают не только быстрорастущие сорта, но и быстрорастущие культуры - салат, базилик, лук репчатый, укроп, петрушка, шпинат, руккола.
Эти растения хорошо растут в квартире на балконе, а самое важное для них – освещение и полив.
К примеру, листвой салат растет от 35 до 45 дней, базилик – до 55 дней, руккола – до 25 дней, укроп – до 45 дней, редис – до 21 дня, а зеленый лук можно срывать уже через 10 дней.
Как правильно выращивать зелень в домашних условиях
У каждой вида зелени свои особенности ухода, но общий алгоритм выращивания один.
Что нужно, чтобы вырастить зелень:
- Определите место, где будет расти зелень. Лучше всего подходит подоконник или застекленный балкон, чтобы было достаточно света и сохранялась температура не менее 16 градусов.
- В емкости для выращивания засыпать дренажный слой – щебень, галька, древесный уголь, кора, а поверх него грунт.
- Подготовленную землю полить теплой водой, после чего можно приступать к высадке семян. Их лучше расположить на расстоянии около 2 сантиметров друг от друга.
- Поверх семян необходимо насыпать около 0,5-1 сантиметра земли.
- Емкость с будущей зеленью лучше накрыть пленкой для создания парникового эффекта.
- Полученный парник лучше оставить в теплом месте и проветривать каждые два дня.
- После того как семена прорастут, можно снять пленку и оставить емкость с зеленью на хорошо освещенном месте.
Высаживать в грунт можно уже пророщенные семена. Для этого их необходимо поместить на хлопковую ткань, хорошо сбрызнуть водой, накрыть такой же предварительно смоченной тканью и поместить в парник. В этом случае семенам нельзя давать полностью высыхать, а также необходимо периодически проветривать.
Как вырастить зелень на подоконнике без земли
Не все любят возиться с грунтом, но, к счастью, выращивать зелень дома можно и без земли. Самый простой и самый распространенный способ – гидропоника. Причем установки для гидропоники могут быть разными - многоярусные стеллажи, гроубокс - палатка, специально предназначенная для выращивания растений), горшочки.
Стоит отметить, что именно гидропоника идеально подходит для выращивания микрогрина – ростки бобовых, все видов злаковых, а также салаты и травы.
Что нужно для выращивания зелени без земли:
- емкости для зелени;
- субстрат - песок, мох, бумажные полотенца, кокос, сосновая кора, керамзит, перлит, вата, марля;
- семена;
- питательный растворы. Их можно найти в магазинах для огородников;
- фитолампы.
Основной принцип выращивания:
- В емкость поместить субстрат толщиной около 2 сантиметров;
- На влажную подложку высыпать семена;
- Налить воду так, чтобы она слегка покрывала семена;
- Накрыть контейнер пищевой пленкой и поставить на окно.
Стоит помнить, что у каждого вида зелени есть свои особенности в уходе. Какая-то зелень более прихотливая, а какая менее. К примеру, чтобы вырастить зеленый лук, луковицу можно просто поместить в стакан с водой так, чтобы корни были в воде. Дальше остается поддерживать уровень воды.