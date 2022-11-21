УНИАН разбирался, какая зелень быстро растет и что нужно, чтобы вырастить ее на подоконнике.

Многие слышали о полезности зелени, но вот только сезон ее не долог, а в другое время ее сложно найти, да и цена не радует. Есть очень простой выход из этой ситуации – выращивать зелень самому. Такое решение позволит обеспечить семью витаминами круглый год.

Какая зелень быстро растет на подоконнике

Всегда хочется получить быстрый результат без особых усилий, поэтому для дома выбирают не только быстрорастущие сорта, но и быстрорастущие культуры - салат, базилик, лук репчатый, укроп, петрушка, шпинат, руккола.

Эти растения хорошо растут в квартире на балконе, а самое важное для них – освещение и полив.

Видео дня

К примеру, листвой салат растет от 35 до 45 дней, базилик – до 55 дней, руккола – до 25 дней, укроп – до 45 дней, редис – до 21 дня, а зеленый лук можно срывать уже через 10 дней.

Как правильно выращивать зелень в домашних условиях

У каждой вида зелени свои особенности ухода, но общий алгоритм выращивания один.

Что нужно, чтобы вырастить зелень:

Определите место, где будет расти зелень. Лучше всего подходит подоконник или застекленный балкон, чтобы было достаточно света и сохранялась температура не менее 16 градусов. В емкости для выращивания засыпать дренажный слой – щебень, галька, древесный уголь, кора, а поверх него грунт. Подготовленную землю полить теплой водой, после чего можно приступать к высадке семян. Их лучше расположить на расстоянии около 2 сантиметров друг от друга. Поверх семян необходимо насыпать около 0,5-1 сантиметра земли. Емкость с будущей зеленью лучше накрыть пленкой для создания парникового эффекта. Полученный парник лучше оставить в теплом месте и проветривать каждые два дня. После того как семена прорастут, можно снять пленку и оставить емкость с зеленью на хорошо освещенном месте.

Высаживать в грунт можно уже пророщенные семена. Для этого их необходимо поместить на хлопковую ткань, хорошо сбрызнуть водой, накрыть такой же предварительно смоченной тканью и поместить в парник. В этом случае семенам нельзя давать полностью высыхать, а также необходимо периодически проветривать.

Как вырастить зелень на подоконнике без земли

Не все любят возиться с грунтом, но, к счастью, выращивать зелень дома можно и без земли. Самый простой и самый распространенный способ – гидропоника. Причем установки для гидропоники могут быть разными - многоярусные стеллажи, гроубокс - палатка, специально предназначенная для выращивания растений), горшочки.

Стоит отметить, что именно гидропоника идеально подходит для выращивания микрогрина – ростки бобовых, все видов злаковых, а также салаты и травы.

Что нужно для выращивания зелени без земли:

емкости для зелени;

субстрат - песок, мох, бумажные полотенца, кокос, сосновая кора, керамзит, перлит, вата, марля;

семена;

питательный растворы. Их можно найти в магазинах для огородников;

фитолампы.

Основной принцип выращивания:

В емкость поместить субстрат толщиной около 2 сантиметров; На влажную подложку высыпать семена; Налить воду так, чтобы она слегка покрывала семена; Накрыть контейнер пищевой пленкой и поставить на окно.

Стоит помнить, что у каждого вида зелени есть свои особенности в уходе. Какая-то зелень более прихотливая, а какая менее. К примеру, чтобы вырастить зеленый лук, луковицу можно просто поместить в стакан с водой так, чтобы корни были в воде. Дальше остается поддерживать уровень воды.

Вас также могут заинтересовать новости: