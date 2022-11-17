Ученые провели исследование, которое установило, как лук влияет на сахар в крови.

Снизить сахар в крови в домашних условиях и за один день вполне реально. Оказалось, даже обычный репчатый лук может с этим помочь.

Ранее УНИАН писал и про другие продукты, которые снижают уровень сахара в крови.

Как лук влияет на сахар в крови: исследование

Ученые исследовали полезные свойства лука и подтвердили, что его употребление в пищу значительно снижает уровень сахара и холестерина в крови.

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Исследование основывалось на эксперименте, проведенного на крысах с диабетом.

В ходе эксперимента выяснилось, что лук при диабете 2 типа значительно снижает уровень сахара в крови (на 40 мг/дл) всего через четыре часа после употребления специально приготовленного экстракта.

Результаты данного исследования были опубликованы в Environmental Health Insights.

Какой лук снижает сахар в крови

Такое целебное свойство исследователи выявили у экстракта обычного репчатого лука, который легко приобрести в каждом супермаркете.

К экстракту ученые добавляли антидиабетический препарат – метформин.

Как снизить сахар в крови народными средствами

Помочь нормализовать уровень сахара в крови способен не только лук. УНИАН расскажет, как понизить сахар в крови в домашних условиях.

В первую очередь следует придерживаться определенной диеты, выбирая для рациона продукты без быстрых углеводов: овощи, бобовые, зелень и ягоды. Кроме того, подойдут орехи, цельнозерновые продукты, яйца и морепродукты.

Также существуют рецепты народных средств, которые способны без медикаментов существенно понизить сахар в крови. Самые популярные их них: овсяный настой и настой из семян льна.

Ранее УНИАН писал, что можно есть и пить, и что категорически нельзя делать при низком давлении.

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